Amazon Prime Day 2025 für Juli bestätigt

Amazon kündigt den nächsten „Prime Day“ für Juli 2025 an. Das exklusive Shopping-Event richtet sich an zahlende Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich und 23 weiteren Ländern.

Genaue Informationen zu den Angeboten werden erst kurz vor dem Event bekannt gegeben. Im Fokus stehen Produkte aus verschiedenen Kategorien wie Elektronik, Mode, Haushaltswaren und Kosmetik. Gekauft wird online, inklusive schneller und kostenloser Lieferung im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft.

Prime Day mit vielen Expresslieferungen

Nach Angaben von Amazon wurden zum Prime Day 2024 mehr als 200 Millionen Artikel verkauft, insbesondere von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die einen Großteil des Angebots im Amazon Store ausmachen. Als besonders hoch wird die Zahl der Expresslieferungen hervorgehoben. Laut Amazon haben Prime-Mitglieder weltweit „Milliardenbeträge gespart“, allein in Deutschland durchschnittlich mehr als 175 Euro pro Mitglied an Versandkosten – fast das Doppelte der Jahresgebühr.

Weitere Details zu konkreten Angeboten und dem genauen Termin des Amazon Prime Day 2025 sollen in Kürze veröffentlicht werden.

Trotz der Werberhetorik bleibt festzuhalten, dass es sich beim Prime Day in erster Linie um eine groß angelegte Verkaufsveranstaltung mit strategischem Fokus auf Kundenbindung und Umsatzsteigerung handelt.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Wie immer wäre es schön, wenn ihr bei Interesse über unsere Partnerlinks bestellt.

