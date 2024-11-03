Unterhaltung

Amazon Prime Video bekommt 2025 eine ganz neue Comedy-Show

Autor-Bild
Von
|
Amazon Prime Video 2021 Header

Amazon hat den Fokus mittlerweile voll auf Shows gelegt, vor allem in Deutschland, das scheint die Kunden zu interessieren, mehr als normale Serien. Und daher gibt es ein Format nach dem anderen, teilweise kommen auch ganz neue Formate dazu.

Im Frühjahr 2025 ist eine Escape-Room-Comedy-Show geplant, die sich „The Way Out“ nennt. Hier treten zwei Teams (Creators und Comedians) gegeneinander an und müssen schnell aus einer Situation entkommen – vier Episoden sind geplant.

Kommentiert wird die Show von Julien Bam und Joon Kim und die Show kann man exklusiv bei Amazon Prime Video und bei Freevee schauen. Klingt jetzt gar nicht mal so spannend, obwohl ich Escape Rooms mag, aber warten wir mal 2025 ab.

In jeder Folge muss sich ein Duo aus jedem Team in identisch-thematisch gestalteten Räumen beweisen. Es wird geklettert, gekrochen und geschwommen – Jumpscares, Lachflashs und Adrenalinkicks sind garantiert. In den Escape-Rooms gilt es nicht nur, versteckte Hinweise zu finden und wissenschaftliche Phänomene zu erkennen, sondern auch körperlichen Einsatz zu zeigen, um als erstes Team den Räumen zu entkommen. Die außergewöhnlichen Escape-Rooms bieten den Kandidat:innen in jeder Folge ein neues Abenteuer.

Amazon Prime Video The Way Out

Star Wars Logo Header

Star Wars 10: Schlechte Nachricht für den neuen Film

Die für Film-News zuverlässige Seite „Puck“ hat diese Woche verraten, dass Disney einen Rückschlag beim neuen Star Wars-Film hinnehmen musste,…

25. Oktober 2024 | Jetzt lesen →

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
Edeka
EDEKA stellt Genuss+ Programm ein
in Handel
Flugzeug
EU-Verbraucherschutz: Online-Reisebüros verbessern Information und Erstattung
in Dienste
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität
Computer Online Internet Pc
CCC kritisiert geplantes Sicherheitspaket des Innenministers
in Dienste
Der erste „Xbox-Handheld“ hat einen Preis und ein Datum
in Gaming