Amazon Prime Video bekommt 2025 eine ganz neue Comedy-Show

Amazon hat den Fokus mittlerweile voll auf Shows gelegt, vor allem in Deutschland, das scheint die Kunden zu interessieren, mehr als normale Serien. Und daher gibt es ein Format nach dem anderen, teilweise kommen auch ganz neue Formate dazu.

Im Frühjahr 2025 ist eine Escape-Room-Comedy-Show geplant, die sich „The Way Out“ nennt. Hier treten zwei Teams (Creators und Comedians) gegeneinander an und müssen schnell aus einer Situation entkommen – vier Episoden sind geplant.

Kommentiert wird die Show von Julien Bam und Joon Kim und die Show kann man exklusiv bei Amazon Prime Video und bei Freevee schauen. Klingt jetzt gar nicht mal so spannend, obwohl ich Escape Rooms mag, aber warten wir mal 2025 ab.

In jeder Folge muss sich ein Duo aus jedem Team in identisch-thematisch gestalteten Räumen beweisen. Es wird geklettert, gekrochen und geschwommen – Jumpscares, Lachflashs und Adrenalinkicks sind garantiert. In den Escape-Rooms gilt es nicht nur, versteckte Hinweise zu finden und wissenschaftliche Phänomene zu erkennen, sondern auch körperlichen Einsatz zu zeigen, um als erstes Team den Räumen zu entkommen. Die außergewöhnlichen Escape-Rooms bieten den Kandidat:innen in jeder Folge ein neues Abenteuer.

