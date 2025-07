Star Wars 10: Schlechte Nachricht für den neuen Film

Die für Film-News zuverlässige Seite „Puck“ hat diese Woche verraten, dass Disney einen Rückschlag beim neuen Star Wars-Film hinnehmen musste, der gerne als „Star Wars 10“ oder „New Jedi Order“ die Runde macht. Steven Knight ist raus.

Das Projekt hat also erneut seinen Autor verloren und es ist fraglich, ob man damit noch den Release im Dezember 2026 einhalten kann. Wobei man sagen muss, dass zwar ein Star Wars-Film im Dezember 2026 bei Disney ansteht, aber man bisher nie die Details dazu nannte. Und es ist nicht ganz sicher, ob das Projekt gescheitert ist.

Disney kündigte letztes Jahr drei neue Star Wars-Filme an, es wird allerdings keine neue Trilogie, das hier sollte also nicht Episode X werden, auf die dann Episode XI und Episode XII folgen. Es ist ein Film in der Zukunft, aber ein alleinstehender Film.

