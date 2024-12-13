Amazon Prime Video kündigt „Kultserie“ mit deutschem TV-Anbieter an

Amazon geht neue Wege und hat sich eine laut eigenen Angaben „Kultserie“ des deutschen TVs gesichert. Vielleicht kennt ihr sie, sie nennt sich „Der letzte Bulle“ und lief auf Sat.1. Dort wird sie im Frühjahr 2025 auch wieder ganz offiziell laufen.

Henning Baum ist ebenfalls in acht neuen Folgen mit dabei, aber da Amazon der Partner ist und man das Projekt gemeinsam angeht, wird es die Serie auch im Abo geben. Eine Folge erscheint also erst bei Sat.1 und direkt danach bei Prime Video.

Es ist jetzt keine Serie, die mich persönlich interessiert, aber es ist ein Ansatz von Amazon, den ich durchaus spannend finde. So kann man sich eine bekannte und deutsche Marke holen, die Kosten senken und mit einem Partner dafür werben.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.