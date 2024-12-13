Google kündigt ganz neues Kapitel für Android an

Google hat mit Android in den letzten Jahren viele Plattformen erobert, sei es bei den Smartphones, wo man Marktführer ist, bei Tablets, bei Smartwatches, bei TVs und auch bei den Autos gewinnt Google so langsam aber sicher doch das Rennen.

2025 folgt das nächste Kapitel mit Android XR, einer Plattform für VR-Headset, AR-Brillen und alles, was damit zu tun hat. Die Vision von Google ist es, dass man auch hier die führende Plattform ist. Sprich, noch vor Apple und der neuen Vision-Reihe.

Den Anfang macht ein Headset von Samsung, welches noch einen dritten Partner beinhaltet, nämlich Qualcomm. Dieses Trio will 2025 eine Alternative für die Apple Vision Pro auf den Markt bringen und KI (Gemini) ist natürlich mit von der Partie.

Details zu konkreten Produkten gab es diese Woche noch nicht, aber es gibt erste Videos, es gibt eine Webseite für Android XR und im Beitrag seht ihr weiter unten die Brille von Samsung als Prototyp. Es ist also eher ein Teaser für nächstes Jahr.

Ich bin auf diese XR-Zukunft gespannt, auch wenn ich weiterhin nicht glaube, dass VR-Brillen der Weg als Design sind. Sie sind groß und schwer, sowas will ich nicht dauerhaft tragen, für mich sind das perfekte Lösungen, wenn man zocken möchte.

Doch Android XR, visionOS und Co. werden auch die Basis für Brillen sein und da bin ich wirklich gespannt, ob wir vor 2030 noch entsprechende Lösungen sehen werden, die wirklich etwas taugen. Als Brillenträger wäre ich durchaus bereit dafür.