Amazon Prime Video: Neuer Weihnachtsfilm mit Eddie Murphy

Amazon hat diese Woche einen neuen Weihnachtsfilm (ja, wir befinden uns jetzt so langsam in dieser Zeit) mit Eddie Murphy angekündigt. Dieser nennt sich „Candy Cane Lane“ und startet am 1. Dezember 2023 exklusiv bei Amazon Prime Video.

Laut Amazon ist es der erste Weihnachtsfilm mit Eddie Murphy und wir haben zwar schon eine erste Beschreibung, siehe weiter unten, aber noch keinen Trailer. Der wird dann sicher erst etwas später folgen, vermutlich im Oktober oder November.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Nachdem Chris (Eddie Murphy) versehentlich einen Deal mit der schelmischen Elfe Pepper (Jillian Bell) eingeht, um seine Gewinnchancen zu verbessern, erweckt diese mit einem Zauber die 12 Weihnachtstage zum Leben und versetzt die ganze Stadt in Aufruhr. Auf die Gefahr hin, die Feiertage für seine Familie zu ruinieren, müssen Chris, seine Frau Carol (Tracee Ellis Ross) und ihre drei Kinder einen Wettlauf gegen die Zeit veranstalten, um Peppers Zauber zu brechen, gegen teuflisch magische Kreaturen kämpfen und Weihnachten für alle retten.

Apple Watch Ultra: Mein Fazit nach einem Jahr Ich war nicht der größte Fan bei der Ankündigung der Apple Watch Ultra und auch beim Marktstart sehr skeptisch. Doch ich habe mich getäuscht, sowas muss man ja manchmal auch […]3. September 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->