Amazon startet die „Tech Week“

Amazon hat die „Tech Week“ ins Leben gerufen. Diese läuft ab heute und bis zum 13. Mai 2025. Der Onlinehändler verspricht dabei hohe Rabatte auf zahlreiche Technikprodukte.

Die Aktionsartikel stammen dabei ganz allgemein aus dem Technikbereich, dazu gehören auch Zubehör wie Kabel, SD-Karten oder auch Technik aus dem Gesundheitsbereich und dem Haushalt. Auch wenn die „Tech Week“ offiziell von Samsung präsentiert wird, gibt es selbstverständlich auch Produkte anderer Hersteller unter den Angeboten.

Je nach Produkt sind bis zu 76 Prozent Preisnachlass möglich, freilich immer im Vergleich zur UVP betrachtet. Die meisten Preisnachlässe rangieren allerdings im Bereich zwischen 30 und 50 Prozent. Einen Preisvergleich sollte man vor einem Kauf wie üblich durchführen.

Zur Tech Week bei Amazon →

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.