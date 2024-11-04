Amazon verlängert die Rückgabefrist – kein Risiko beim Weihnachtsshopping

Handel

Über Weihnachten 2024 bietet Amazon wieder besonders kulante Rückgabefristen an. Für Artikel, die ab sofort bis 31. Dezember 2024 erworben werden, ist die Rückgabe bis zum 31. Januar 2025 möglich – im längsten Fall also knapp drei Monate.

Die Regelung gilt wie auch in den vergangenen Jahren für folgende Bestellungen:

  • Produkte mit Verkauf und Versand durch Amazon.de
  • Produkte mit Verkauf durch Drittanbieter, aber Versand durch Amazon.de
  • Produkte mit Prime-Logo trotz Versand durch Drittanbieter (sehr selten)

Alle Details zur verlängerten Rückgabefrist gibt es auf der Infoseite bei Amazon. Retouren können entweder über die Bestellübersicht oder das Amazon-Rücksendezentrum angestoßen werden.

Informationen zum verlängerten Rückgabezeitraum: In der Weihnachtszeit 2024 können die meisten Artikel, die zwischen dem 1. November und dem 25. Dezember 2024 gekauft werden, bis zum 31. Januar 2025 oder innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt zurückgegeben werden (je nachdem, was das spätere Datum ist). Alle anderen auf dieser Seite beschriebenen Bedingungen und Ausnahmen gelten.

Für Artikel der Kategorien Kamera, Elektronik, Computer & Zubehör, Drahtlos, Bürobedarf, Musik-CDs & Vinyl, Video/DVD und Video-Games, die zwischen dem 1. November und dem 25. Dezember 2024 gekauft wurden, gilt jedoch Folgendes:

  • Du kannst im Rahmen deines gesetzlichen Widerrufsrechts innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware eine Rückgabe beantragen.
  • Diese Artikel können bis zum 15. Januar 2025 zurückgegeben werden, sofern sie sich noch in dem Zustand befinden, in dem du sie erhalten hast.

Für manche Produkte aus diesen Kategorien können Ausnahmen gelten. Einzelheiten findest du weiter unten unter „Ausnahmen von unserer Rückgabegarantie“. Du siehst den geltenden Rückgabezeitraum für einen Artikel auf der Produktdetailseite, wenn Du den Artikel kaufst.

