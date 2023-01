Amazon: Versandkostenfrei erst ab 39 Euro Mindestbestellwert (Update)

Amazon stampft nicht nur AmazonSmile ein, sondern hebt auch den Mindestbestellwert für die versandkostenfreie Lieferung deutlich an.

Der Mindestbestellwert für die versandkostenfreie Standardzustellung liegt bei Amazon ab sofort bei 39 Euro. Zuvor lag dieser bei nur 29 Euro. Im Hilfebreich bei Amazon wurde der neue Wert bereits hinterlegt. Die Umstellung betrifft alle Nutzer, die kein Amazon Prime gebucht haben. Zudem greift die Grenze wie bisher nur für Produkte, die von Amazon versendet werden.

Update: Rolle rückwärts? Amazon hat den Wert wieder auf 29 Euro angepasst. An einen grundlegenden Fehler glaube ich nicht so recht, eher an eine verfrühte Anpassung.

Das Erreichen des Mindestbestellwerts für einen kostenlosen Versand wird anhand des Bruttopreises eines Produkts berechnet. Geschenkkarten, Geschenkgutscheine, digitale Downloads sowie Kindle E-Books werden nicht zu den Artikeln gezählt, die zum Mindestbestellwert für eine kostenlose Lieferung beitragen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

