AmazonSmile wird eingestampft

Amazon hat mitgeteilt, dass man das „Spenden-durch-shoppen“-Programm AmazonSmile bis zum 20. Februar 2023 einstampfen wird.

AmazonSmile ist eine Möglichkeit für Kunden, mit jedem Einkauf eine soziale Organisation ihrer Wahl zu unterstützen, ohne dass dafür Kosten anfallen. Kunden zahlen dabei stets den ganz normalen Preis für die Waren.

Der Unterschied besteht darin, dass Amazon bei einem Kundeneinkauf über smile.amazon.de 0,5 % des Preises „qualifizierter“ Käufe an eine vom Kunden gewählte soziale Organisation weitergibt. Das Programm besteht seit dem Jahr 2013.

AmazonSmile lief also eher nach dem Motto „Kleinvieh macht auch Mist.“

Amazon begründet die geplante Einstellung von AmazonSmile wie folgt:

Nach fast einem Jahrzehnt hat das Programm jedoch nicht die Wirkung erzielt, die wir uns ursprünglich erhofft hatten. Bei so vielen teilnahmeberechtigten Organisationen – mehr als 1 Million weltweit – waren unsere Möglichkeiten, etwas zu bewirken, oft zu dünn gesät.

Man wolle zukünftig in andere Bereiche investieren, in denen man „nachweislich etwas bewirken könne“.

Ein kleines Abschiedsgeschenk für die teilnehmenden Wohltätigkeitsorganisationen gibt es immerhin:

Um Wohltätigkeitsorganisationen, die bisher am AmazonSmile-Programm teilgenommen haben, bei der Umstellung zu unterstützen, werden wir ihnen eine einmalige Spende in Höhe von drei Monaten des Umsatzes, den sie im Jahr 2022 über das Programm erzielt haben, zur Verfügung stellen, und sie werden auch in der Lage sein, zusätzliche Spenden zu sammeln, bis das Programm im Februar offiziell geschlossen wird.