Amazon Visa: Das sind die neuen Konditionen

Die neue Amazon Visa wird in Kürze starten und wie bereits vermutet steckt die Santander Bank über ihre Onlinetochter OpenBank („zinia“) dahinter. Inzwischen sind auch die neuen Konditionen bekannt.

Das Preis- und Leistungsverzeichnis der neuen Amazon Visa Karte enthält verschiedene Gebühren und Dienstleistungen. Das wichtigste vorweg: Die Bereitstellung der Karte sowie die Ausstellung und die Ausgabe von Ersatz- oder Folgekarten ist kostenlos. Der Cashback beträgt 1 % für Käufe auf Amazon.de und 0,5 % auf alle anderen Käufe. Prime Kunden erhalten an ausgewählten Aktionstagen 2 % Cashback. Das Ganze wird wieder über ein Punktesystem realisiert.

Für die Nutzung der Teilzahlungsfunktion wird ein effektiver Jahreszins von 20,13 % berechnet. Für Bargeldabhebungen an Geldautomaten fallen je nach Währung und Standort unterschiedliche Gebühren an. Innerhalb der EU beträgt die Gebühr 3,9 % des Auszahlungsbetrags, bei Auszahlungen in Fremdwährung weltweit 5,4 %. Überweisungen auf das im SEPA-Lastschriftmandat angegebene Konto kosten 2 Euro, sofern es sich nicht um Guthaben handelt.

Amazon Visa: Finanzierung über Zusatzangebote

Zusätzlich bietet die Visa monatlich buchbare Reisevorteile, die für 7,99 Euro pro Monat erworben werden können. Diese beinhalten unter anderem einen internationalen Reiseversicherungsschutz und fünf kostenlose Bargeldabhebungen weltweit an Geldautomaten in Fremdwährung.

Außerdem entfällt bei diesen Vorteilen das Auslandseinsatzentgelt bei Zahlungen bis 50 Euro in Fremdwährung. Zahlungen in Euro an Visa-Akzeptanzstellen sind generell gebührenfrei, bei Fremdwährungen wird ein Auslandseinsatzentgelt von 1,5 Prozent auf den Euro-Betrag erhoben.

Amazon Visa mit Startgutschrift und ohne Apple Pay

Kunden erhalten zudem eine Startgutschrift, die ihrer ersten Amazon Visa Monatsabrechnung gutgeschrieben wird. Diese beläuft sich bei ehemaligen Kunden der Amazon.de Kreditkarte auf 25 Euro (Prime-Mitglieder) oder 15 Euro (ohne Prime-Mitgliedschaft), wenn sie Amazon Visa Kunde werden. Neue Kunden erhalten eine Startgutschrift von 15 Euro (Prime-Mitglieder) oder 10 Euro (ohne Prime-Mitgliedschaft).

Die Unterstützung von Google Pay wird zum Start bestehen, Apple Pay aber nicht. So heißt es:

Zahle mit deiner Amazon Visa bis zu 50 € in der Regel ohne PIN-Eingabe. Oder kontaktlos mit deinem Android Smartphone und Google Pay. Bitte beachte, dass Apple Pay aktuell nicht unterstützt wird.

Die rechtlichen Informationen zur neuen Karte stehen zur Ansicht bereit (PDF). Zudem steht die App zur Karte bereits im App Store bzw. bei Google Play parat. Bei Amazon findet ihr das Angebot auf dieser Sonderseite. Ein offizieller Bestellstart der neuen Amazon Visa dürfte vermutlich in dieser Woche folgen.

Update: Offizielle Aussage von Amazon zum Start der neuen Karte: „Amazon Visa wird in den kommenden Wochen schrittweise für Kund:innen eingeführt.“

