Amazon Visa: Doppelter Cashback für Prime-Mitglieder
Wer die „neue“ Amazon Visa nutzt und Prime-Mitglied ist, kann für kurze Zeit die doppelten Cashback-Punkte erhalten.
Das Angebot gilt ausschließlich für Einkäufe mit der Amazon Visa-Karte auf Amazon.de und ist zeitlich begrenzt auf den Zeitraum vom 28. November 2024 bis zum 2. Dezember 2024. Dabei erhalten berechtigte Prime-Mitglieder an den Angebotstagen 2 Prozent in Form von Amazon-Punkten für jeden vollen Euro Umsatz. In Kombination mit einem weiteren Sofortrabatt ist das durchaus interessant.
Ausgenommen von dieser Regelung sind Vorbestellungen, der Service „Prime erst ausprobieren, dann bezahlen“ sowie Kunden, die die Prime-Vorteile nur durch Teilen mit einem anderen Prime-Mitglied nutzen, und Business-Prime-Kunden. Die Punkte werden erst nach vollständiger Buchung gutgeschrieben, was bis zu fünf Werktage dauern kann.
An allen anderen Tagen erhalten Prime-Mitglieder standardmäßig eine Rückerstattung von 1 % in Punkten. Amazon behält sich jedoch das Recht vor, die Angebotstage eigenständig festzulegen und bekannt zu geben.
Amazon Visa mit mehr Startgutschrift
Kunden erhalten zudem eine Startgutschrift, die ihrer ersten Amazon Visa Monatsabrechnung gutgeschrieben wird. Diese beläuft sich aktuell und nur bis 15. Dezember 2024 auf 30 Euro.
Bei Amazon findet ihr das Angebot auf dieser Sonderseite.
Hm, da muss ich mal kurz nachrechnen: das doppelte von deutlich weniger als zu vor ist… oh… immer noch weniger als zuvor.
Für die paar EUR im Jahr hole ich mir die Karte nicht. Indem ich eine Preissuchmaschine verwende statt „blind“ bei Amazon zu kaufen, spare ich zudem ein Vielfaches dieser armseeligen Punkte. Nein danke.
Vergangenheit zählt nicht sondern welche Kreditkarten die Konkurrenz anbietet und steht die von Amazon immer noch gut da.
Du weißt aber schon, das ist eine Visa-Kreditkarte. Man darf sie auch außerhalb von Amazon verwenden.
Du kannst auch weiterhin mit ihr deine Preissuchmaschine benutzen, ein Vielfaches sparen und bekommst noch als Obolus ein paar armselige Punkte oben drauf.
Und das für 0 € Gebühr. Was willst du denn noch?