Amazon Visa: Doppelter Cashback für Prime-Mitglieder

Wer die „neue“ Amazon Visa nutzt und Prime-Mitglied ist, kann für kurze Zeit die doppelten Cashback-Punkte erhalten.

Das Angebot gilt ausschließlich für Einkäufe mit der Amazon Visa-Karte auf Amazon.de und ist zeitlich begrenzt auf den Zeitraum vom 28. November 2024 bis zum 2. Dezember 2024. Dabei erhalten berechtigte Prime-Mitglieder an den Angebotstagen 2 Prozent in Form von Amazon-Punkten für jeden vollen Euro Umsatz. In Kombination mit einem weiteren Sofortrabatt ist das durchaus interessant.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Vorbestellungen, der Service „Prime erst ausprobieren, dann bezahlen“ sowie Kunden, die die Prime-Vorteile nur durch Teilen mit einem anderen Prime-Mitglied nutzen, und Business-Prime-Kunden. Die Punkte werden erst nach vollständiger Buchung gutgeschrieben, was bis zu fünf Werktage dauern kann.

An allen anderen Tagen erhalten Prime-Mitglieder standardmäßig eine Rückerstattung von 1 % in Punkten. Amazon behält sich jedoch das Recht vor, die Angebotstage eigenständig festzulegen und bekannt zu geben.

Amazon Visa mit mehr Startgutschrift

Kunden erhalten zudem eine Startgutschrift, die ihrer ersten Amazon Visa Monatsabrechnung gutgeschrieben wird. Diese beläuft sich aktuell und nur bis 15. Dezember 2024 auf 30 Euro.

Bei Amazon findet ihr das Angebot auf dieser Sonderseite.

