Amazon belohnt langsamen Versand mit Sofortrabatt

Amazon arbeitet daran, die Lieferung der bestellten Waren besser zu priorisieren. Aus diesem Grund führt man eine neue Funktion ein.

Bei sehr vielen, aber nicht allen Artikeln haben Kunden von Amazon, jetzt die Möglichkeit, 1 % Preisnachlass zu erhalten, wenn sie das neue Feature „GRATIS Versand ohne Eile“ wählen. Amazon priorisiert die Lieferung der Ware dann geringer, liefert sie also teils deutlich später an den Kunden aus.

Die Möglichkeit der Auswahl wird erst im Kassenvorgang ersichtlich. Ein prognostiziertes Lieferdatum wird dennoch angegeben.

Amazon beschreibt die Funktion selbst wie folgt:

Wenn du deine Bestellung nicht sofort brauchst, kannst du den GRATIS Versand ohne Eile wählen und erhältst einen sofortigen Rabatt. Das Lieferdatum für den Versand ohne Eile wird dir an der Kasse angezeigt. Indem du den Ohne Eile Versand wählst, hilfst du uns, Lieferungen für Kunden mit dringenden Bedürfnissen zu priorisieren. Der Rabatt gilt nur für qualifizierte Artikel.

Ein Prozent Rabatt ist natürlich je nach bestelltem Produkt sehr überschaubar. Wenn es sich allerdings um Waren handelt, die man ohnehin nicht zeitnah benötigt, gibt es wohl kaum einen Grund, diesen Rabatt nicht mitzunehmen.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, können sich bei Amazon dafür anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Gut zu wissen: Über Weihnachten 2024 bietet Amazon wieder besonders kulante Rückgabefristen an. Für Artikel, die ab sofort bis 31. Dezember 2024 erworben werden, ist die Rückgabe bis zum 31. Januar 2025 möglich.

