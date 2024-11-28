Amazon belohnt langsamen Versand mit Sofortrabatt

Handel

Amazon arbeitet daran, die Lieferung der bestellten Waren besser zu priorisieren. Aus diesem Grund führt man eine neue Funktion ein.

Bei sehr vielen, aber nicht allen Artikeln haben Kunden von Amazon, jetzt die Möglichkeit, 1 % Preisnachlass zu erhalten, wenn sie das neue Feature „GRATIS Versand ohne Eile“ wählen. Amazon priorisiert die Lieferung der Ware dann geringer, liefert sie also teils deutlich später an den Kunden aus.

Die Möglichkeit der Auswahl wird erst im Kassenvorgang ersichtlich. Ein prognostiziertes Lieferdatum wird dennoch angegeben.

Versand Ohne Eile Amazon

Amazon beschreibt die Funktion selbst wie folgt:

Wenn du deine Bestellung nicht sofort brauchst, kannst du den GRATIS Versand ohne Eile wählen und erhältst einen sofortigen Rabatt. Das Lieferdatum für den Versand ohne Eile wird dir an der Kasse angezeigt. Indem du den Ohne Eile Versand wählst, hilfst du uns, Lieferungen für Kunden mit dringenden Bedürfnissen zu priorisieren. Der Rabatt gilt nur für qualifizierte Artikel.

Ein Prozent Rabatt ist natürlich je nach bestelltem Produkt sehr überschaubar. Wenn es sich allerdings um Waren handelt, die man ohnehin nicht zeitnah benötigt, gibt es wohl kaum einen Grund, diesen Rabatt nicht mitzunehmen.

Zur Sonderseite: Black Friday Woche →

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, können sich bei Amazon dafür anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Gut zu wissen: Über Weihnachten 2024 bietet Amazon wieder besonders kulante Rückgabefristen an. Für Artikel, die ab sofort bis 31. Dezember 2024 erworben werden, ist die Rückgabe bis zum 31. Januar 2025 möglich.

  1. Samuel 🪴
    sagt am

    Für 1 % lohnt es sich überhaupt nicht. Für 10 % würde ich drüber nachdenken…

    Antworten
  2. max 🔱
    sagt am

    Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn. Durch Prime möchte ich doch einen schnellen Versand.

    Antworten
    1. Michael 🏅
      sagt am zu max ⇡

      Es soll ja auch nicht für dich, sondern für amazon Sinn machen. ;-) Weniger Fahrten, weniger Kosten. Und wenn ich an Lieferzeiten bei prime denke, hätte ich gern zurückliegend auch jedes mal einen Euro, wenn sie nicht zum angegebenen Datum lieferten.

      Antworten
    2. Manuel ☀️
      sagt am zu max ⇡

      Oh, das ist ja erfreulich, Sie leben noch und liegen nicht im Krankenhaus im Koma!

      Bitte entschuldigt, dass ich das Thema kapere, aber ich habe keine Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme gefunden und offensichtlich wurden meine Fragen im Thread „Xiaomi: Das Elektroauto übertrifft alle Erwartungen“ mehrfach übersehen.

      Ich habe nur eine ganz kleine Frage: In welcher 40k Stadt gibt es denn keine einzige Ladesäule?

      Antworten
      1. Oliver Schwuchow ♾️
        sagt am zu Manuel ⇡

        Diese Hartnäckigkeit feiere ich gerade 😄

        Antworten
        1. Manuel ☀️
          sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

          Grins. Nur wenig Behauptungen um die e-Mobilität lassen sich so einfach beweisen oder widerlegen wie die von max aufgestellte. In meinem Umfeld höre ich soviel Quatsch, was das Thema e-Mobilität angeht, da fand ich die Behauptung von max tatsächlich richtig interessant – und eben für max sehr einfach zu beweisen, er kann ja einfach die Stadt nennen und dann schaut man mal schnell nach.

          Und ich habe es im Original-Thread ja mit verschiedenen Methoden versucht, ihn aus der Reserve zu locken. Aber kann ja sein, dass er es einfach übersehen hat, deshalb versuche ich hier erneut mein Glück.

          Antworten
          1. Oliver Schwuchow ♾️
            sagt am zu Manuel ⇡

            Du, ich weiß das alles, und Max hat mit Sicherheit gelogen, aber ich erlebe es quasi täglich, dass sich die (oft gleichen) Experten dann zurückziehen, wenn es um konkrete Fakten geht. Daher mein Respekt, rechne aber mit keiner Antwort 😄

            Antworten
      2. Neuhier 💎
        sagt am zu Manuel ⇡

        😂😂😂 Respekt…. By the way…. Die Frage hatte ich mir damals auch gestellt. 😂

        Antworten
      3. Teimue 🎖
        sagt am zu Manuel ⇡

        Ja, das ist Schwachsinn. Ich wohne in einer solchen Kleinstadt in der Mitte Deutschlands (aber absolute Provinz). Wir hatten bis vor ein paar Tagen über 30 Ladepunkte im Stadtgebiet.
        Davon sind aber jetzt durch wiederholten Kabeldiebstahl 20 Ladepunkte – alles HPC – sicher länger ‚Außer Betrieb‘. Übrig sind nur Ladepunkte unter 75 kW.
        Wegen Kupfer – diese Idioten.
        Vielleicht meinte Max ja sowas…

        Antworten
        1. Manuel ☀️
          sagt am zu Teimue ⇡

          Ach Du Schreck, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, Kupferdieben ist es egal, wo sie zuschlagen. Es scheint sich ja aktuell zu lohnen. Keine Ahnung, wie man sowas unterbinden kann. Bringt man halt am Schnelllader auch in Zukunft sein eigenes, ~20 kg-Kabel mit…

          Damit kann die ein oder andere Planung, was den eigenen Umstieg auf ein e-Auto angeht, durchaus kurzfristig durchkreuzt werden. Ist das anstrengend…

          Aber wenn sowas max passiert wäre, hätte er es sicherlich in aller Ausführlichkeit erwähnt…

          Antworten
      4. max 🔱
        sagt am zu Manuel ⇡

        Jap, ich nenne hier jetzt meine Stadt :-)

        Antworten
        1. Msnuel ☀️
          sagt am zu max ⇡

          Ok, war klar, dass die Stadt nicht existiert. Schön, wenn man Lügen so einfach entlarven kann…

          Antworten
          1. max 🔱
            sagt am zu Msnuel ⇡

            Ja.

            Antworten

