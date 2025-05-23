Fintech

Amazon Visa mit mehr Startgutschrift – 2.000 € Kreditkartenlimit

Amazon Visa 2024

Amazon bietet Prime-Mitgliedern erneut ein erhöhtes Startguthaben bei der Beantragung der kostenfreien Amazon Visa-Kreditkarte.

Diese Aktion startet aktuell jeden zweiten Monat und läuft aktuell erneut. Noch bis zum 28. Mai 2025 profitieren Neukunden und ehemalige Kreditkarteninhaber von höheren Bonusbeträgen als üblich. Während ehemalige Prime-Kreditkartenkunden 40 € statt 25 € erhalten, bekommen alle anderen Neukunden 30 € statt 15 € als Startgutschrift.

Die Gutschrift wird erst dann gutgeschrieben, wenn der erste Kartenantrag erfolgreich bearbeitet und der Kreditkartenvertrag digital unterschrieben wurde. Darüber hinaus erfolgt die Gutschrift erst nach dem ersten Einkauf mit der neuen Amazon Visa-Karte und ist auf der ersten Abrechnung ersichtlich.

Amazon wirbt mit einem Kreditkartenlimit von 2.000 €, das nach erfolgreicher Antragssgenehmigung und digitaler Signatur des Kreditkartenvertrags verfügbar ist. Eine Erhöhung des Limits ist jederzeit möglich, vorausgesetzt, die Bonität des Kunden ist gegeben. Nach Antragsgenehmigung erhalten Kunden ein vorläufiges, sofort nutzbares Kreditkartenlimit von 210 € für Amazon.de-Käufe.

Zur Amazon Visa →

Mit der Amazon Visa-Karte sammelt man Punkte für Einkäufe: 1 Punkt pro Euro auf Amazon.de und 1 Punkt pro 2 Euro außerhalb von Amazon, sofern Visa akzeptiert wird. Ausgenommen sind bestimmte Transaktionen wie Bargeldabhebungen, Glücksspiele oder das Aufladen von E-Wallets. Die gesammelten Punkte können für Einkäufe auf Amazon.de eingelöst werden, nicht jedoch für Abonnements, digitale Inhalte oder bestimmte Dienstleistungen.

Prime-Mitglieder erhalten an ausgewählten Amazon-Angebotstagen doppelte Punkte (2 % pro Euro), sofern sie nicht über eine geteilte Prime-Mitgliedschaft oder Business Prime verfügen.

Bei Amazon findet ihr das Angebot auf dieser Sonderseite.

  1. Tobias 🌟
    sagt am

    Top. Keine Probleme mit der Kreditkarte. Limiterhöhung wird mir sogar von von Amazon selbst angeboten.

  2. Olav 🍀
    sagt am

    Thema jederzeit mögliche Kreditlimit Erhöhung
    Ich habe einen Schufa Score von um 94-95 und trotzdem wird eine Erhöhung regelmäßig abgelehnt
    Und ja ich weiß der Schufa Score ist nicht das einzige Entscheidungskriterium aber merkwürdig ist das trotzdem

    Aber sei es drum

    1. Dennis 🏅
      sagt am zu Olav ⇡

      94 ist auch nicht wirklich ein guter Score… der fängt erst ab 98 an.

  3. Phil29221 🎖
    sagt am

    Ohne ApplePay keine Option…

    1. Schrömmel 👋
      sagt am zu Phil29221 ⇡

      dämliche Apple Inselprodukte braucht auch niemand

  4. Dennis 🏅
    sagt am

    Ne lass mal…

