Amazon wird zum Anbieter für Autos

Amazon hat es Ende letzten Jahres schon angekündigt, man steigt in den Markt für Autos ein, aber nicht mit eigenen PKWs, sondern als Plattform. Händler können also ihre Autos auch bei Amazon anbieten, aber Kunden kaufen weiter beim Händler.

Es ist ein erster Anlauf von Amazon und Hyundai macht hier den Anfang, übrigens auch nur in den USA. Amazon hat aber auch angekündigt, dass 2025 mehr Städte und mehr Marken dazukommen sollen, man möchte diesen Bereich also ausbauen.

Der US-Markt ist für Amazon nicht nur der Heimatmarkt, er ist auch gerne ein Markt für erste Testläufe, bevor man globale Pläne macht. Bisher hat Amazon aber noch keine globalen Pläne für „Amazon Autos“ (wie sich der Bereich nennt) angekündigt.

Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Amazon diesen durchaus lukrativen Bereich erobern und jetzt ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sicher nicht als direkter Autoverkäufer, aber als Plattform für Händler, Leasingangebote und vieles mehr.

  Heiko Dröse ☀️
    sagt am

    Geil, Heute bestellt und dann Ende Januar Retoure – Grund: gefällt nicht 😂

