Android 12: Erste Beta für Xiaomi, Oppo und viele weitere Modelle

Google kündigte gestern die finale Version von Android 12 an, die aber nun wie immer eine Beta-Phase durchläuft. Wir haben euch in unserem Beitrag auch die Seite für die Pixel-Beta von Android 12 verlinkt, die ihr mit einem Pixel 3 (XL), Pixel 3a (XL), Pixel 4 (XL), Pixel 4a (5G) und natürlich dem Pixel 5 nutzen könnt.

Android 12 Beta: Weitere Hersteller dabei

Doch von Jahr zu Jahr wächst die Zahl der Hersteller, die bei der Beta dabei sind und auch in diesem Jahr haben wieder einige zugestimmt. Mit dabei sind wieder Xiaomi, Oppo, OnePlus und weitere Hersteller, nur Samsung fehlt in der Liste, was mich wundert, denn man arbeitet ja nun etwas enger mit Google zusammen.

-->

Google hat jedenfalls eine eigene Seite für die Beta von Android 12 eingerichtet, die alle Links der Hersteller enthält – Sharp, Tecno und Realme sind auch dabei. Zum aktuellen Zeitpunkt sind noch nicht alle Seiten der Hersteller online. Falls euer Hersteller noch keine Seite für die Beta online hat, dann geduldet euch noch etwas.

Bei den Pixel-Modellen wird die Beta von Android 12 als normales OTA-Update installiert, doch der Prozess kann unterschiedlich und komplexer bei den anderen Herstellern sein. Die Anleitung findet ihr dann auf der jeweiligen Seite. Wir raten natürlich wie immer davon ab eine Beta auf dem Hauptgerät zu installieren.

Android 12 Beta: Liste der Geräte

Asus Zenfone 8

OnePlus 9, 9 Pro

Oppo Find X3 Pro

TCL 20 Pro 5G

Vivo iQOO 7

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X Pro

ZTE Axon 30 Ultra

Video: Das Google Pixel 6 (Pro)

Fitbit kündigt Smartwatches mit Wear OS an Google hat es noch nicht offiziell bestätigt, aber im Rahmen der Google I/O 2021 kam auch Fitbit zu Wort und hat angedeutet, dass Fitbit OS eingestellt wurde. Man gab nämlich bekannt, dass bald erste Smartwatches mit Wear OS kommen werden.…18. Mai 2021 JETZT LESEN →

-->