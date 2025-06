Android Auto: Google verteilt Update mit Design-Anpassungen

Google hat eine neue Version von Android Auto parat und verteilt gerade Version 13.4 für Android-Nutzer. Diese bringt eine optische Änderung beim Design mit, und zwar scheint man jetzt „Material You“ als Designsprache im Auto einzuführen.

Bedeutet? Mit Material You passen sich Farben bei Android-Smartphones eurem Wallpaper an und so soll die Android-Optik einheitlicher wirken. Bei 9TO5Google sieht man das neue Design bereits, hier ein Beispiel (oben: vorher; unten: nachher).

Laut Quelle wirkt der Schritt noch nicht „fertig“ und es sieht so aus, als ob Google das Stück für Stück ausbauen wird. Man muss übrigens die Option aktivieren, dass sich die Farben dem Wallpaper anpassen, sonst wird euch das nicht begegnen.

Bisher hat Google den Schritt wohl nur in bei Benachrichtigungen und Einstellungen implementiert, auf dem Smartphone geht „Material You“ noch tiefer. Google hat sich aber, wie so oft, nicht selbst zu den Änderungen bei Android Auto geäußert.

