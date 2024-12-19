Firmware und OS

Android 16 kommt: Google geht den nächsten Schritt

Android Google Logo Header

Google überraschte uns letzten Monat mit der ersten Developer Preview für Android 16, denn das große Update soll nächstes Jahr deutlich früher kommen. Jetzt hat man nachgelegt, damit man diesen Zeitplan für 2025 einhalten kann.

Diese Woche gab es die zweite Developer Preview und es bleibt dabei, es fehlen noch die finalen Funktionen und Details. Mit der ersten Beta wird es da meistens spannender und diese hat Google bei Android 16 bereits für Januar angekündigt.

Google Android 16 Timeline

Ich bin gespannt, wann uns Google die finalen Details verrät, denn diese gab es bisher erst im Mai auf der Google I/O, aber das wäre 2025 viel zu spät, denn das Update soll bereits im Juni kommen. Steht die I/O also womöglich etwas früher an?

Google hat die Strategie für Android angepasst, das hat man schon vor Wochen verraten, es dürfte Ende 2025 sogar noch Android 16.1 kommen. Doch es fehlen eben noch einige Details. Mal schauen, ob Google diese im Januar nachreicht.

Google Pixel 8 Pro Android Apps

