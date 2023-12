Android Auto: Update auf Version 11 bringt neue Icon-Funktion mit

Android ist nicht gleich Android und sieht bei jedem Hersteller anders aus, da alle eine eigene Benutzeroberfläche haben, um sich abzuheben. Diese bringt immer ein Set an eigenen Icons mit, die sich von den Standard-Google-Icons unterscheiden.

Nutzt man jedoch Android Auto, dann sieht man bisher die Icons von Google, was sich laut 9TO5Google mit Version 11 der App ändert. Dann kann man sich die Icons von Samsung anzeigen lassen, die man von One UI kennt, sofern man das möchte:

Diese Neuerung wird wohl über die Server aktiviert und kommt nicht mit Version 11, sie könnte also theoretisch auch für ältere Versionen von Android Auto aktiviert werden. Google selbst hat sich bisher allerdings noch nicht offiziell dazu geäußert.

Ebenfalls interessant: Bisher geht das wohl nur mit Samsung und den Icons von One UI, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass das exklusiv für Samsung ist und auch Xiaomi, Oppo und Co. ihre App-Icons in Android Auto anzeigen können.

