Android Automotive: Volvo kündigt großes Update für 2025 an

Der neue Volvo EX30 kommt mit einer neuen Benutzeroberfläche für Android Automotive daher, die deutlich frischer wirkt. Ich teste gerade den EC40 und da ist ein Kritikpunkt tatsächlich, dass Android Automotive sehr altbacken aussieht.

Mit dem neuen Volvo EX90 und XC90 landet diese Benutzeroberfläche für Android Automotive auch in den Flaggschiffen, was zu erwarten war. Doch dabei bleibt es nicht, denn Volvo möchte die neue Optik für alle Modelle ab 2020 nachreichen.

Man gibt an, dass dies „eines der umfassendsten Infotainment-Updates ist, das ein Automobilhersteller bisher durchgeführt“ hat. Die schlechte Nachricht ist aber, dass das Update erst 2025 kommen soll und nach und nach für die Kunden verteilt wird.