Mobilität

Android: Das Auto wird laut Google schlauer

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Google Android Auto Gemini

Google bringt Gemini in die Autos und nutzt für den Rollout seine mittlerweile sehr große Dominanz in diesem Bereich. Nicht nur bei Android Auto, wo Gemini schon bald starten wird, sondern vor allem auch bei Autos, die Android nativ nutzen.

Das nennt sich dann Android Automotive bzw. „Cars with Google built-in“, wie es Google mittlerweile gerne nennt. Mit dabei sind Polestar, Renault, Volvo und mehr. Volvo hat übrigens betont, dass man die erste Marke mit Google Gemini sein will.

Die Autos von Volvo werden in Zukunft übrigens auch die Basis für die Entwicklung der Plattform sein und neue Funktionen früher bekommen. Volvo hat betont, dass man durch diese Partnerschaft neue Funktionen noch vor der Konkurrenz verteilt.

Android im Auto mit neuen Apps

Während Gemini in den kommenden Wochen bei Android Auto kommt, so wird es bei Android Automotive erst später in diesem Jahr passieren. Updates in Autos sind etwas aufwändiger. Und es gibt noch eine Neuigkeit rund um Android Auto und Android Automotive, denn Google erweitert das Angebot an verfügbaren Apps:

Android Auto Apps

Tesla Model Y 2025 Detail Header

Tesla Model Y: Neue Performance-Version gesichtet

Tesla reichte das Model 3 Performance nach dem großen Upgrade des Model 3 deutlich später nach, denn man veränderte dieses…

21. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. rogh 🌀
    sagt am

    „Comming soon“ bei Google heißt: Irgenwann. Vielleicht noch dieses Jahrzehtn. Vielleicht aber auch erst später.

    Antworten
  2. hugo 🌀
    sagt am

    Ich kann diesen Hype, um Android Auto nicht nachvollziehen. Am Ende kann man sich einfach ein Android-Tablet im Auto anbringen und hat heute schon alle Funktionen, die mit „coming soon“ gekennzeichnet sind. Unnötig kompliziert wird das ganze gemacht meines Erachtens.

    Antworten
  3. Philipp 🔆
    sagt am

    Noch schlauer?
    Ich hab das Gefühl, dass schon jetzt viele Autos schlauer sind als ihr Besitzer.

    Antworten
  4. Christian 🔅
    sagt am

    Google macht weiter seine Schritte zur absoluten Dominanz im Car Infotaiment Bereich.

    Da wird die Luft für Apple dünner.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität
Emails Falling
BSI veröffentlicht E-Mail-Checker für Verbraucher
in Dienste
DHL und Deutsche Post legen Warenversand in die USA auf Eis
in Marktgeschehen
Unfall
Unfallstatistik 2025: Rückgang der Unfälle, Anstieg der Todesfälle
in Mobilität
Mercedes Eqt
Mercedes ruft EQT, Citan und T-Klasse wegen Softwarefehler zurück
in Mobilität
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla unter Druck: Neue US-Ermittlungen wegen verspäteter Unfallmeldungen
in Mobilität
Komoot
komoot: Apple Maps und Google Maps besser angebunden
in Software
Jundt Direktbank
J&T Direktbank erweitert Festgeld-Angebot
in Fintech
Samsung startet Mobile Gaming Hub in Europa
in Gaming
Pixel 10: Google bestätigt Wegfall von Battery Share
in Smartphones