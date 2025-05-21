Android: Das Auto wird laut Google schlauer

Google bringt Gemini in die Autos und nutzt für den Rollout seine mittlerweile sehr große Dominanz in diesem Bereich. Nicht nur bei Android Auto, wo Gemini schon bald starten wird, sondern vor allem auch bei Autos, die Android nativ nutzen.

Das nennt sich dann Android Automotive bzw. „Cars with Google built-in“, wie es Google mittlerweile gerne nennt. Mit dabei sind Polestar, Renault, Volvo und mehr. Volvo hat übrigens betont, dass man die erste Marke mit Google Gemini sein will.

Die Autos von Volvo werden in Zukunft übrigens auch die Basis für die Entwicklung der Plattform sein und neue Funktionen früher bekommen. Volvo hat betont, dass man durch diese Partnerschaft neue Funktionen noch vor der Konkurrenz verteilt.

Android im Auto mit neuen Apps

Während Gemini in den kommenden Wochen bei Android Auto kommt, so wird es bei Android Automotive erst später in diesem Jahr passieren. Updates in Autos sind etwas aufwändiger. Und es gibt noch eine Neuigkeit rund um Android Auto und Android Automotive, denn Google erweitert das Angebot an verfügbaren Apps: