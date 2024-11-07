Android: Google veröffentlicht Details zum November-Sicherheitsupdate

Nachdem Google vor einigen Wochen Android 15 veröffentlicht hat, geht man nun wieder zur Tagesordnung über und bringt nun erwartungsgemäß das monatliche Sicherheitsupdate heraus. Das Update wird ab sofort ausgerollt und bringt neben diversen sicherheitsrelevanten Anpassungen und dem Schließen von Sicherheitslücken für diverse Pixel-Geräte auch einige Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich.

Aus den Release Notes geht hervor, dass insgesamt 47 Sicherheitslücken geschlossen wurden – das Update sollte also wie immer sofort installiert werden und gilt für Besitzer eines Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL und 9 Pro Fold.

Weitere Informationen zu den Anpassungen und Änderungen in Bezug auf die Sicherheit sind im Android– und Pixel-Sicherheitsbericht vom November enthalten.