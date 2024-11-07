Firmware und OS

Android: Google veröffentlicht Details zum November-Sicherheitsupdate

Nachdem Google vor einigen Wochen Android 15 veröffentlicht hat, geht man nun wieder zur Tagesordnung über und bringt nun erwartungsgemäß das monatliche Sicherheitsupdate heraus. Das Update wird ab sofort ausgerollt und bringt neben diversen sicherheitsrelevanten Anpassungen und dem Schließen von Sicherheitslücken für diverse Pixel-Geräte auch einige Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich.

Aus den Release Notes geht hervor, dass insgesamt 47 Sicherheitslücken geschlossen wurden – das Update sollte also wie immer sofort installiert werden und gilt für Besitzer eines Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL und 9 Pro Fold.

Weitere Informationen zu den Anpassungen und Änderungen in Bezug auf die Sicherheit sind im Android– und Pixel-Sicherheitsbericht vom November enthalten.

Das Update für November 2024 enthält Fehlerkorrekturen und Verbesserungen für Pixel. Im Folgenden findest du weitere Informationen:

  • Problem behoben, das unter bestimmten Bedingungen mit der Bluetooth-Reichweite auftrat*[3]
  • Problem behoben, bei dem unter bestimmten Bedingungen eine Kameraneigung beim Zoomen auftrat*[3]
  • Problem behoben, bei dem unter bestimmten Bedingungen weiße Punkte blinkten*[3]
  • Problem behoben, bei dem die Displayhelligkeit unter bestimmten Bedingungen flackerte*[2]
  • Problem behoben, das gelegentlich unter bestimmten Bedingungen das Aktivieren der automatischen Helligkeit verhinderte*[3]
  • Problem behoben, das unter bestimmten Bedingungen beim Tippen auf die Taste zum Schließen der Tastatur auftrat*[3]
  • Allgemeine Verbesserungen der Ansicht und Zuverlässigkeit bei Übergängen zwischen bestimmten UI-Elementen und Animationen*[1]

*[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold
*[2] Pixel 8a
*[3] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold


  1. Michael 🏅
    sagt am

    Vielen Dank, direkt angestossen (Größe 37,53 MB)

    Antworten

