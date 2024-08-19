Anker überrascht mit seinem neuen Saugroboter

Anker dürfte in ein paar Tagen wieder neue Produkte im Rahmen der IFA in Berlin dabei haben und auch die Untermarke Eufy ist mit von der Partie. Hier steht wohl ein neues Modell namens „Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20“ der Mach-Reihe an.

Diese Reihe hebt sich etwas ab und das gilt auch für diesen Saugroboter, denn er bringt eine Besonderheit mit. Es ist ein 3-in-1-Gerät, bei der man einen Handsauger aus dem bekannten Saugroboter nehmen kann. Das habe ich bisher nicht gesehen.

So richtig vorgestellt wurde der Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20 noch nicht, aber er bekommt einen Red Dot Design Award und dort findet man das Produkt bereits. Die Saugleistung liegt laut Eintrag bei 30.000 Pascal, was auch beeindruckend wäre.

Bei Saugrobotern tut sich gar nicht mehr so viel, da ist es doch echt interessant zu sehen, dass mal wieder ein innovatives Produkt kommt. Und als jemand, der gut auf die Wischfunktion verzichten kann, finde ich dieses Konzept von Anker spannend.