Pokémon: Neues Sammelkarten-Spiel hat ein Datum
Am Wochenende gab es überraschend eine Ankündigung zu Pokémon und wir haben erfahren, dass das neue Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket ein Datum hat.
Das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket wurde im Februar erstmals angekündigt und falls ihr genau darauf gewartet habt, dann könnt ihr am 30. Oktober loslegen. Das neue Spiel erscheint für Android und iOS und ihr könnt euch direkt anmelden:
Als Kind haben mich diese Sammelkarten begleitet, damals gab es aber noch 150 Pokémon und nicht diese Auswahl von heute. Und die Sammelkarten selbst sind bis heute beliebt, das möchte The Pokémon Company wohl finanziell ausnutzen.
Pokémon-Kartenspiel: Das sind die Highlights
- Du kannst jeden Tag Packs öffnen, um Karten zu erhalten: Sammle täglich Karten! Du erhältst jeden Tag die Gelegenheit, zwei Boosterpacks kostenlos zu öffnen, um so Pokémon-Karten mit herzerwärmenden Illustrationen aus der Vergangenheit zu sammeln sowie brandneue Karten, die ausschließlich in dieser App verfügbar sind.
- Neue Pokémon-Karten: Immersionskarten – eine brandneue Art von Karte – geben hier ihr Debüt! Diese Karten geben dir dank neuer Illustrationen im 3D-Stil das Gefühl, in die Welt der Kartenillustration eintauchen zu können.
- Präsentiere deine Sammlung: Mithilfe von Alben und Galerien kannst du deine Karten zur Schau stellen und mit der Welt teilen.
- Lockere Kämpfe – allein oder mit Freunden: Nutze kurze Pausen in deinem Alltag, um ungezwungene Kämpfe zu bestreiten.
Was ist der Unterschied zwischen dieser neuen App und der bereits seit Jahren existierenden Pokemon-Sammelkartenspiel-Live App?
https://apps.apple.com/de/app/pok%C3%A9mon-sammelkartenspiel-live/id1557962344
Ja, das würde mich auch interessieren. Gibt’s auch für Android schon lange.