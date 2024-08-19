Gaming

Pokémon: Neues Sammelkarten-Spiel hat ein Datum

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Pokemon Sammelkartenspiel

Am Wochenende gab es überraschend eine Ankündigung zu Pokémon und wir haben erfahren, dass das neue Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket ein Datum hat.

Das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket wurde im Februar erstmals angekündigt und falls ihr genau darauf gewartet habt, dann könnt ihr am 30. Oktober loslegen. Das neue Spiel erscheint für Android und iOS und ihr könnt euch direkt anmelden:

Als Kind haben mich diese Sammelkarten begleitet, damals gab es aber noch 150 Pokémon und nicht diese Auswahl von heute. Und die Sammelkarten selbst sind bis heute beliebt, das möchte The Pokémon Company wohl finanziell ausnutzen.

Pokémon-Kartenspiel: Das sind die Highlights

  • Du kannst jeden Tag Packs öffnen, um Karten zu erhalten: Sammle täglich Karten! Du erhältst jeden Tag die Gelegenheit, zwei Boosterpacks kostenlos zu öffnen, um so Pokémon-Karten mit herzerwärmenden Illustrationen aus der Vergangenheit zu sammeln sowie brandneue Karten, die ausschließlich in dieser App verfügbar sind.
  • Neue Pokémon-Karten: Immersionskarten – eine brandneue Art von Karte – geben hier ihr Debüt! Diese Karten geben dir dank neuer Illustrationen im 3D-Stil das Gefühl, in die Welt der Kartenillustration eintauchen zu können.
  • Präsentiere deine Sammlung: Mithilfe von Alben und Galerien kannst du deine Karten zur Schau stellen und mit der Welt teilen.
  • Lockere Kämpfe – allein oder mit Freunden: Nutze kurze Pausen in deinem Alltag, um ungezwungene Kämpfe zu bestreiten.
Apple Event September 2021 Header

Apple Event: Ein mögliches Datum für September

Man kann mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass Apple in weniger als einem Monat das jährliche Apple Event für die neuen…

19. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Daniel 🪴
    sagt am

    Was ist der Unterschied zwischen dieser neuen App und der bereits seit Jahren existierenden Pokemon-Sammelkartenspiel-Live App?

    https://apps.apple.com/de/app/pok%C3%A9mon-sammelkartenspiel-live/id1557962344

    Antworten
    1. Nets 🪴
      sagt am zu Daniel ⇡

      Ja, das würde mich auch interessieren. Gibt’s auch für Android schon lange.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Kaufland erweitert Kundenkommunikation mit RCS
in Handel
Volkswagen Bank zündet den „Zinsturbo“
in Fintech
Disney Plus Farbe Logo 2024 Neu
Neue Serien und Filme: Das sind die Disney+ Neuheiten im September 2025
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Prepaid-Kunden mit Weitersurfgarantie und 5G
in Tarife
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom baut weiter: Über 240.000 neue Glasfaseranschlüsse
in Telekom
Dhl Packstation Digital
Post & DHL: Neue Funktionen im Bereich „Meine Marken“
in Dienste
Amazon startet Temu-Abklatsch „Haul“ im Web
in Handel
Assassin’s Creed Mirage bekommt noch dieses Jahr ein DLC-Erweiterungspaket
in Gaming
S.t.a.l.k.e.r. 2 Heart Of Chornobyl Headerbild
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – PlayStation-Version profitiert von neue Features
in Gaming
Elon Musk Usa Ki Bild
xAI: Elon Musk reicht Klage gegen Apple und OpenAI ein
in Social