Pokémon: Neues Sammelkarten-Spiel hat ein Datum

Am Wochenende gab es überraschend eine Ankündigung zu Pokémon und wir haben erfahren, dass das neue Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket ein Datum hat.

Das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket wurde im Februar erstmals angekündigt und falls ihr genau darauf gewartet habt, dann könnt ihr am 30. Oktober loslegen. Das neue Spiel erscheint für Android und iOS und ihr könnt euch direkt anmelden:

Als Kind haben mich diese Sammelkarten begleitet, damals gab es aber noch 150 Pokémon und nicht diese Auswahl von heute. Und die Sammelkarten selbst sind bis heute beliebt, das möchte The Pokémon Company wohl finanziell ausnutzen.

Pokémon-Kartenspiel: Das sind die Highlights