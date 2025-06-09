App-Nutzung in Deutschland steigt weiter an
In Deutschland sind auf Smartphones im Durchschnitt 42 zusätzliche Apps installiert. Die Nutzung variiert dabei stark mit dem Alter. So verwenden Unter-30-Jährige im Mittel 55 selbst installierte Apps, während über 65-Jährige durchschnittlich nur 21 nutzen.
Eine aktuelle Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt zudem, dass die Anzahl installierter Apps seit 2022 deutlich gestiegen ist. Damals lag der Schnitt noch bei 25 Apps, 2023 bei 31 Apps und im vergangenen Jahr bei 37 Apps. Der Trend zur vermehrten App-Nutzung hält an.
Nutzung und Ordnung auf dem Smartphone
Die Aufräumgewohnheiten bei Apps fallen sehr unterschiedlich aus. Nur elf Prozent der Smartphone-Nutzer löschen ungenutzte Anwendungen regelmäßig, weitere 39 Prozent gelegentlich. Die restlichen 49 Prozent gehen wenig oder gar nicht aktiv gegen App-Überfluss vor. Dies kann sich negativ auf die Übersicht und Leistung des Geräts auswirken.
Der App-Markt in Deutschland bleibt wirtschaftlich bedeutsam. Für das Jahr 2025 wird ein Umsatz von 2,2 Milliarden Euro erwartet, was einem moderaten Wachstum von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Apps gelten somit nicht nur als alltägliches Werkzeug, sondern auch als wirtschaftlicher Faktor innerhalb des digitalen Ökosystems.
5 Apps habe ich installiert. Aber die benötige ich auch wirklich jeden Tag.
Heftig. Ich hab seit Jahren tatsächlich nur die wichtigsten Apps installiert. 26 Apps zeigt mein App Drawer 🙈
Diese Zahlen überraschen mich. Ich bin nun wahrlich kein Handy-Junkie, aber selbst ich habe (abgesehen von den vorinstallierten Samsung, Google und Microsoft Apps) 90 Apps selbst nachinstalliert.
Das Wenigste davon benötige ich ständig, aber ich hab genug Speicher und es liegt alles aufgeräumt in Ordnern.
Nehmen wir nur mal die DPD-App, die brauche ich vielleicht 1 Mal im Jahr, aber dann soll sie auch vorhanden und nutzbar sein. Oder Ebay, was ich (eh nur selten) normal ausschließlich am Rechner nutze, aber ich will dennoch die Möglichkeit haben SOFORT auch vom Handy aus voll zugreifen zu können.
Auf jeden Fall sind alle Apps die drauf sind auch absichtlich drauf, selbst wenn ich die Dienste vom Handy aus nie nutze.
Auf manchen Geräten muss ich noch ausmisten wegen Speicher