App-Nutzung in Deutschland steigt weiter an

In Deutschland sind auf Smartphones im Durchschnitt 42 zusätzliche Apps installiert. Die Nutzung variiert dabei stark mit dem Alter. So verwenden Unter-30-Jährige im Mittel 55 selbst installierte Apps, während über 65-Jährige durchschnittlich nur 21 nutzen.

Eine aktuelle Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt zudem, dass die Anzahl installierter Apps seit 2022 deutlich gestiegen ist. Damals lag der Schnitt noch bei 25 Apps, 2023 bei 31 Apps und im vergangenen Jahr bei 37 Apps. Der Trend zur vermehrten App-Nutzung hält an.

Nutzung und Ordnung auf dem Smartphone

Die Aufräumgewohnheiten bei Apps fallen sehr unterschiedlich aus. Nur elf Prozent der Smartphone-Nutzer löschen ungenutzte Anwendungen regelmäßig, weitere 39 Prozent gelegentlich. Die restlichen 49 Prozent gehen wenig oder gar nicht aktiv gegen App-Überfluss vor. Dies kann sich negativ auf die Übersicht und Leistung des Geräts auswirken.

Der App-Markt in Deutschland bleibt wirtschaftlich bedeutsam. Für das Jahr 2025 wird ein Umsatz von 2,2 Milliarden Euro erwartet, was einem moderaten Wachstum von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Apps gelten somit nicht nur als alltägliches Werkzeug, sondern auch als wirtschaftlicher Faktor innerhalb des digitalen Ökosystems.