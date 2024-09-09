Apple AirPods 4 vorgestellt: ANC und erstmals in zwei Versionen

Audio

Apple hat heute die AirPods 4 offiziell vorgestellt und wie erwartet wird es die neue Generation erstmals in zwei Versionen geben. Der Apple Store wurde bisher noch nicht aktualisiert, aber die AirPods 2 und AirPods 3 dürften beide verschwinden.

Die günstigere Version kommt ohne ANC und die bessere mit ANC und ich bin mal gespannt, wie gut die aktive Geräuschunterdrückung bei einem Kopfhörer ohne die Silikonaufsätze funktioniert. Ich hatte schon negative Beispiele und bin kritischer.

Die Apple AirPods 4 haben einen H2-Chip, es gibt natürlich USB C und man kann sie kabellos laden, die Akkulaufzeit mit Case liegt bei 30 Stunden und sie sehen zwar ähnlich aus, das Design der 4er wurde allerdings ein bisschen überarbeitet.

Marktstart ist am 20. September 2024 und ihr könnt die AirPods 4 direkt bei Apple vorbestellen, wo ihr auch weitere Details bekommt. Neue AirPods Pro gab es nicht und die AirPods Max gibt es jetzt in neuen Farben und wie erwartet mit USB C.

Apple Airpods 4 Specs


