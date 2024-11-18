AirTags 2 kommen: Apple geht den nächsten Schritt

Apple plant angeblich neue AirTags für 2025, seit einigen Wochen steht im Raum, dass die neue Generation im ersten Halbjahr kommt. Dieser Plan steht noch und es sieht so aus, als ob Apple die Entwicklung der AirTags 2 jetzt abgeschlossen hat.

Laut Mark Gurman von Bloomberg hat Apple jetzt Fortschritte bei der Fertigung gemacht und bereitet sich auf einen Marktstart „in der Mitte des Jahres“ vor. Ich gehe davon aus, dass die neuen AirTags kurz vor der Urlaubssaison 2025 kommen.

Apple wird wohl die Genauigkeit optimieren, die Reichweite soll erhöht werden, und der Fokus wandert noch mehr auf Privatsphäre. Optisch tut sich wohl nicht viel, da kann man aber auch nicht viel ändern, aktuelles Zubehör könnte hier sogar passen.

Ich bin gespannt, wie groß die Unterschiede sein werden. Wir haben hier mehrere AirTags in der Familie und sie sind so gut, dass ich bisher ehrlich gesagt keinen Anreiz zum Wechseln habe. Ich hoffe daher, dass die AirTags 2 preislich genauso attraktiv sind, denn bei Amazon und Co. sind die AirTags dadurch ein Bestseller.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.