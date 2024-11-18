Unterhaltung

Apple erwägt wohl ein unerwartetes Comeback

Apple bietet eine TV-Box (Apple TV) und einen Streamingdienst (Apple TV+) an. Einige haben sich da immer mal wieder gewundert, warum Apple keinen TV auf den Markt bringt und es gab mal Gerüchte, dass Apple an so einem Projekt arbeitet.

Apple denkt über vollwertigen TV nach

Doch der TV-Markt ist hart umkämpft und hat nicht die besten Gewinnmargen, die Idee, die es schon 2009 gab, wurde mit der Zeit fallengelassen. Laut Mark Gurman denkt Apple jedoch angeblich wieder über einen eigenen TV mit Apple-Logo nach.

Details gibt es keine, aber Apple plant ab 2025 eine neue Smart Home-Offensive, unter anderem mit dem HomePad, später einem smarten Speaker mit Roboterarm und selbst Sicherheitskameras sind im Gespräch. Die Frage ist, ob diese Kategorie erfolgreich ist, aber falls ja, dann könnte hier ein richtiger Apple TV in Serie gehen.

Ein vollwertiger Apple TV hat keine Chance

Mir persönlich wäre das relativ egal, denn dank Apple TV hat man ja schon einen vollwertigen TV von Apple. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ein richtiger TV von Apple einen Mehrwert bieten würde, abgesehen davon wäre dieser deutlich teurer.

Apple verlangt gerne ein paar Euro mehr für die eigenen Produkte und damit ein TV erfolgreich ist, dürfte dieser nicht teurer als ein vergleichbares TV-Panel von einem Konkurrenten inklusive Apple TV (Box) sein. Und der Vorteil der Box ist, dass man das Panel jederzeit bequem upgraden kann. Was wir schon mehrmals getan haben.

Von LCD zu Mini-LEDs zu OLED, ich hätte mir ehrlich gesagt nicht jedes Mal einen neuen TV von Apple holen wollen, die kleine Box ist aber bis heute da. Wir nutzen hier sogar noch den ersten Apple TV 4K im Wohnzimmer und dieser reicht aus.

Unter Tim Cook, der sehr kosteneffizient denkt, kann ich mir einen richtigen Apple TV nicht vorstellen, es sei denn, man findet ein paar Funktionen, welche die Box nicht hat oder nicht mehr bekommt. Aber alle potenziellen Käufer dürften schon eine Box (den Apple TV) daheim haben, wie will man diese zum Kauf animieren?

  1. Sam 🏅
    sagt am

    „Ich kann mir schwer vorstellen, dass ein richtiger TV von Apple einen Mehrwert bieten würde, abgesehen davon wäre dieser deutlich teurer.“

    Das ist doch seit jeher so, warum soll es beim TV nicht funktionieren?

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Sam ⇡

      Weil es einen Apple TV als Box gibt. Könnte man iOS mit jedem Smartphone kombinieren, dann wäre das iPhone nicht so groß.

  2. Newt 🎖
    sagt am

    „Apple verlangt gerne ein paar Eure mehr“

    Typo

