Apple Arcade bekommt neue Spiele, inklusive Balatro

Apple hat mal wieder einen Schwung an neuen Spielen für Arcade angekündigt, die noch im September (einige sind direkt verfügbar) und Anfang Oktober erscheinen.

Darunter befinden sich bekannte Marken wie NFL Retro Bowl 25 oder die NBA 2K25 Arcade Edition, aber man konnte sich mit Balatro ein Hype-Spiel sichern, welches auf dem PC für Aufsehen sorgte. Ich kannte es noch nicht, aber es ist sehr beliebt.

Den Trailer dazu findet ihr am Ende des Beitrags und das sieht mir nach einem Spiel aus, was mir gefallen könnte. Es ist aber ein Spiel, was ich dann gerne dauerhaft und nicht nur im Abo spielen möchte. Hier eine Übersicht der neuen Arcade-Spiele: