Apple Watch Series 10: Das hier ist nicht die neue Smartwatch

Momentan macht ein Bild die Runde, welches die neue Apple Watch Series 10 zeigen soll, die Apple am Montag vorstellen wird. Es stammt aus der Beta für iOS 18.1 und soll das aktuelle Design, nur mit deutlich dünneren Displayrändern zeigen.

Doch das hier ist nicht die Apple Watch Series 10 und Apple hat sie nicht in eine Beta von iOS integriert. Es ist die alte und bekannte Apple Watch Series 9, aber laut 9TO5Mac werden Uhr und Watchface separat geladen und das hier ist ein Bug:

Mir sind auch „Leaker“ am gestrigen Abend in sozialen Medien begegnet, die das als echten Deal der Apple Watch Series 10 verkauft haben und irgendwie machte es die Runde. Aber auch ohne 9TO5Mac hätte man erkannt, dass dies ein Fake ist.

Apple nutzt für jede neue Generation ein neues Watchface, mit dem man wirbt, das hier ist das Watchface, mit dem man die Apple Watch Series 9 bewirbt. Das wird man wohl kaum für die Apple Watch Series 10 nehmen. Es gibt zwar einige Leaks und Gerüchte, aber es sind noch sehr viele Fragen zur neuen Apple Watch offen.