Apple betreibt Produktpflege: macOS Ventura 13.6.8 und Monterey 12.7.6 veröffentlicht

Bildquelle: Apple

Neben der Veröffentlichung aktueller Versionen der Betriebssysteme aus dem Hause Apple bietet das Unternehmen traditionell auch neue Versionen für ältere Systeme an: Ab sofort kann jeweils macOS Ventura 13.6.8 und Monterey 12.7.6 über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen heruntergeladen werden.

Neue Funktionen sind in den Updates nicht zu erwarten, die Updates konzentrieren sich vielmehr auf sicherheitsrelevante Anpassungen und Fehlerkorrekturen.

Bei macOS Ventura wurden 45 Sicherheitslücken geschlossen, bei der neuesten Version von macOS Monterey sind es 41 Sicherheitslücken. Es wird daher empfohlen, die Installation so schnell wie möglich durchzuführen.


