Apple blickt auf ein Nachfrage-Problem in China

Der vielleicht klügste Schachzug von Tim Cook war eine offene Einstellung, wenn es um China geht. Man konnte das Apple iPhone zwar auch schon vorher kaufen, aber oft zu horrenden Preisen auf dem Schwarzmarkt, nicht in den Apple Stores.

Dieser Schritt sorgte viele Jahre für starkes Wachstum und es war schon fast egal, wie es gerade in den USA oder Europa läuft, denn China war im Fokus. Doch das hat nachgelassen und Apple erlebt gerade ein sehr großes Nachfrage-Problem.

Nachfrage nach dem iPhone bricht ein

Wie Bloomberg berichtet, ist die Nachfrage nach dem iPhone im Februar um 33 Prozent eingebrochen. Das war aber keine Ausnahme, denn im Januar ging es um fast 40 Prozent runter und auch im Dezember lag der Einbruch bei 30 Prozent.

Man kann davon ausgehen, dass dieser Einbruch in diesem Jahr anhalten wird und da hilft es auch nicht, dass Marken wie Huawei wieder beliebter in China werden und das iPhone in vielen Behörden verboten wurde. Das ist ein Problem für Apple.

Apple rückt Fokus daher voll auf Indien

Doch Tim Cook wäre nicht der alte COO gewesen, wenn es das nicht hätte kommen sehen, daher fokussiert sich Apple mittlerweile stark auf Indien als neuen Markt. Mit Blick auf die weltweiten Spannungen ist mehr Unabhängigkeit von China wichtig.

Ich bin aber mal gespannt, wie sich das auf die kommenden Geschäftszahlen bei Apple auswirkt, denn 2023 war das noch kein Problem, man konnte mit dem iPhone gut wachsen und ist sogar die neue Nummer 1. Das ging allerdings nur dank China.

Apple iOS 18 wird das „ambitionierteste Update aller Zeiten“ Das Datum für die Apple WWDC 2024 steht und wir wissen, dass uns Apple am 10. Juni zeigen wird, was bei iOS 18 und Co. ansteht. Mark Gurman hat diese […]27. März 2024 JETZT LESEN →

-->