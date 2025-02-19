Smartphones

Apple C1: Das erste 5G-Modem ist offiziell

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Apple C1 Header

Apple hat heute das iPhone 16e vorgestellt und es ist genau so, wie wir es uns seit vielen Wochen gedacht haben. Es heißt eben nicht iPhone SE 4. Und es gibt noch eine Neuerung, die sich bereits angedeutet hat, ein Mobilfunkmodem von Apple.

Das nennt sich Apple C1 und das iPhone 16e ist das erste iPhone, welches damit auf den Markt kommt. Gerüchte sprechen davon, dass das iPhone 17 und iPhone 17 Air ebenfalls damit ausgestattet sind, die Pro-Modelle in diesem Jahr aber nicht.

Warum ein eigenes Modem? Zum einen, um Kosten zu sparen, denn wie man hört, ist Qualcomm sehr teuer, aber auch, um Dinge anzugehen, die andere vielleicht nicht machen. Das Apple C1 ist zum Beispiel „das energieeffizenteste, das es je in einem iPhone gegeben hat“. Apple verspricht einer „herausragenden Batterielaufzeit“.

Das war es aber auch schon, mehr Details dürfte es dann in den nächsten Tagen geben und ich bin auf die Vergleichstests zum Marktstart des Apple C1 gespannt.

Apple Iphone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Kamera

Die Menschen kaufen mehr teure Smartphones

Eine Analyse von Counterpoint hat herausgefunden, dass die Menschen in den letzten Jahren immer mehr teure Smartphones gekauft haben, der…

19. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. CullenTrey 🎖
    sagt am

    Sollte es Apple nach all den Jahren doch geschafft haben ein eigenes Modem zu bauen. Da werden wir mal gespannt sein, wie es sich gegen die Mitbewerber schlägt.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Smartphones / ...
Weitere Neuigkeiten
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife | Update
Congstar
congstar Zuhause Bonusaktion: Startguthaben für DSL-Tarife
in Provider
Europas Start-ups bekommen jetzt den Turbo – so funktioniert die neue TechEU-Plattform
in Marktgeschehen
EnBW und Globus bauen Ladeinfrastruktur aus – über 500 Ladepunkte an 39 Markthallen
in Mobilität
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kostet 1499 Euro
in Smart Home
Ad-Hoc Map: Neue App zeigt günstige Ladepreise für Elektroautos
in Dienste
ZDF und Disney+ machen gemeinsame Sache
in News
Youtube Premium Mf
Schluss mit Billig-Trick: So will YouTube bald durchgreifen
in Dienste
0,19 Euro pro kWh: Audi macht E-Mobilität zwei Wochen lang spottbillig
in Mobilität
Avm Fritzbox 5590 Fiber Flight Front
Bandwidth Monitor 3.1.0 für iOS veröffentlicht – nützlich für die FRITZ!Box
in Software