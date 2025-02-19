Apple C1: Das erste 5G-Modem ist offiziell

Apple hat heute das iPhone 16e vorgestellt und es ist genau so, wie wir es uns seit vielen Wochen gedacht haben. Es heißt eben nicht iPhone SE 4. Und es gibt noch eine Neuerung, die sich bereits angedeutet hat, ein Mobilfunkmodem von Apple.

Das nennt sich Apple C1 und das iPhone 16e ist das erste iPhone, welches damit auf den Markt kommt. Gerüchte sprechen davon, dass das iPhone 17 und iPhone 17 Air ebenfalls damit ausgestattet sind, die Pro-Modelle in diesem Jahr aber nicht.

Warum ein eigenes Modem? Zum einen, um Kosten zu sparen, denn wie man hört, ist Qualcomm sehr teuer, aber auch, um Dinge anzugehen, die andere vielleicht nicht machen. Das Apple C1 ist zum Beispiel „das energieeffizenteste, das es je in einem iPhone gegeben hat“. Apple verspricht einer „herausragenden Batterielaufzeit“.

Das war es aber auch schon, mehr Details dürfte es dann in den nächsten Tagen geben und ich bin auf die Vergleichstests zum Marktstart des Apple C1 gespannt.