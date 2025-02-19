Apple iPhone 16e vorgestellt: Das steckt im neuen „Budget-iPhone“

Das Apple iPhone SE ist zurück, wobei, nicht ganz, denn die vierte Generation heißt nicht mehr iPhone SE. Da es ein recht großer Schritt für das Einsteigermodell ist, hat sich Apple für einen neuen Namen entschieden, es ist das erste iPhone e.

Nach dem iPhone c (iPhone 5c) wagt man sich also mal wieder an einen neuen Buchstaben hinter der Zahl, aus der ehemaligen „Special Edition“ wird jetzt ein (vermutlich) sicheres Modell im iPhone-Lineup. Wofür steht e? Wissen wir nicht. Entry?

Basis ist wie erwartet das Apple iPhone 14, was sicher den einfachen Grund hat, dass ein iPhone 16 auf den ersten Blick doch noch etwas moderner aussieht. Es gibt also noch eine Notch und keine Dynamic Island und auch nur eine Kamera.

Eckdaten? Apple A18, 48 Megapixel auf der Rückseite, Action Button (noch keine Kamera-Taste), 6,1 Zoll großes OLED-Display (mit 60 Hz), zwei Farben (Schwarz und Weiß) und es geht hier bei 128 GB los und gibt sogar bis zu 512 GB Speicher.

In Deutschland startet das Apple iPhone 16e bei 699 Euro, die Vorbestellungen starten am 21. Februar und Marktstart ist dann am 28. Februar. Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite von Apple und auch bei uns in den nächsten Tagen.

Es ist also eigentlich alles wie erwartet, nur der Action Button war nicht sicher, aber sonst passt alles. USB C, OLED, Fokus auf die Apple Intelligence (das kleine e ist sogar in den Farben gehalten) und wie erwartet eine hohe UVP zum Marktstart.