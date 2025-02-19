Smartphones

Apple iPhone 16e vorgestellt: Das steckt im neuen „Budget-iPhone“

Autor-Bild
Von
| 8 Kommentare
Apple Iphone 16e Header

Das Apple iPhone SE ist zurück, wobei, nicht ganz, denn die vierte Generation heißt nicht mehr iPhone SE. Da es ein recht großer Schritt für das Einsteigermodell ist, hat sich Apple für einen neuen Namen entschieden, es ist das erste iPhone e.

Nach dem iPhone c (iPhone 5c) wagt man sich also mal wieder an einen neuen Buchstaben hinter der Zahl, aus der ehemaligen „Special Edition“ wird jetzt ein (vermutlich) sicheres Modell im iPhone-Lineup. Wofür steht e? Wissen wir nicht. Entry?

Apple Iphone 16e Seite

Basis ist wie erwartet das Apple iPhone 14, was sicher den einfachen Grund hat, dass ein iPhone 16 auf den ersten Blick doch noch etwas moderner aussieht. Es gibt also noch eine Notch und keine Dynamic Island und auch nur eine Kamera.

Eckdaten? Apple A18, 48 Megapixel auf der Rückseite, Action Button (noch keine Kamera-Taste), 6,1 Zoll großes OLED-Display (mit 60 Hz), zwei Farben (Schwarz und Weiß) und es geht hier bei 128 GB los und gibt sogar bis zu 512 GB Speicher.

Apple Iphone 16e Farben

In Deutschland startet das Apple iPhone 16e bei 699 Euro, die Vorbestellungen starten am 21. Februar und Marktstart ist dann am 28. Februar. Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite von Apple und auch bei uns in den nächsten Tagen.

Es ist also eigentlich alles wie erwartet, nur der Action Button war nicht sicher, aber sonst passt alles. USB C, OLED, Fokus auf die Apple Intelligence (das kleine e ist sogar in den Farben gehalten) und wie erwartet eine hohe UVP zum Marktstart.

Apple Iphone 16e Weiss

Apple Iphone 17 Pro Mockup

Apple iPhone und die spannende Material-Frage

Apple nutzte für die Pro-Reihe in den letzten Jahren doch eher außergewöhnliche Materialien, nach vielen Jahren mit Edelstahl, wechselte man…

19. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden8 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🌀
    sagt am

    Der mit Abstand größte Kritikpunkt an dem Ding ist für mich der Preis. 700 € für ein Einsteigermodell, puh. Da passt der Spruch „Lackgesoffen teuer“ richtig gut….

    Für mich ist das keineswegs ein SE3-Nachfolger, denn das war preislich um einiges attraktiver, gemessen an der Ausstattung.

    Antworten
  2. Max 🔱
    sagt am

    Viel zu teuer.

    Antworten
  3. Christian 🪴
    sagt am

    Für 66 Euro mehr (aktueller Preisvergleich) gibt’s das iPhone 16 mit MagSafe + besserer Cam etc. pp.

    lol

    Antworten
    1. Phil29221 🎖
      sagt am zu Christian ⇡

      Und ohne Apple Intelligence…. Bei uns keinesfalls ein Verlust im Moment, aber vielleicht dadurch etwas weniger lang nutzbar.

      Antworten
  4. Hazz 💎
    sagt am

    Warum schon wieder nur 60hz. Die Panels kosten doch mittlerweile kaum mehr.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Hazz ⇡

      Upselling, Gewinnmarge.

      Antworten
  5. Jan 🏆
    sagt am

    Kein MagSafe-Support. Puh, nee. Das macht es direkt uninteressant.

    Antworten
    1. Peter 🪴
      sagt am zu Jan ⇡

      Verstehe ich auch nicht. Wieso verzichtet man gerade auf MagSafe? Damit auch vollkommen uninteressant für mich geworden.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Smartphones / ...
Weitere Neuigkeiten
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife | Update
Congstar
congstar Zuhause Bonusaktion: Startguthaben für DSL-Tarife
in Provider
Europas Start-ups bekommen jetzt den Turbo – so funktioniert die neue TechEU-Plattform
in Marktgeschehen
EnBW und Globus bauen Ladeinfrastruktur aus – über 500 Ladepunkte an 39 Markthallen
in Mobilität
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kostet 1499 Euro
in Smart Home
Ad-Hoc Map: Neue App zeigt günstige Ladepreise für Elektroautos
in Dienste
ZDF und Disney+ machen gemeinsame Sache
in News
Youtube Premium Mf
Schluss mit Billig-Trick: So will YouTube bald durchgreifen
in Dienste
0,19 Euro pro kWh: Audi macht E-Mobilität zwei Wochen lang spottbillig
in Mobilität
Avm Fritzbox 5590 Fiber Flight Front
Bandwidth Monitor 3.1.0 für iOS veröffentlicht – nützlich für die FRITZ!Box
in Software