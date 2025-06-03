Apple: Die EU schränkt „innovative Produkte“ ein
Die EU ist mit den DMA-Anpassungen von Apple nicht zufrieden und würde gerne eine weitere Öffnung des geschlossenen Ökosystems des Herstellers sehen. Auch Dinge wie Alternativen für AirDrop sind im Interesse der neuen Interoperabilität.
Apple: Wir werden unfair behandelt
Apple sieht diese Vorgehensweise mittlerweile als persönlichen Angriff auf die Marke, wie ein aktuelles Statement zeigt. Man geht gegen die Vorgaben vor, auch rechtlich, gibt aber an, dass „kein andere Unternehmen“ so eingeschränkt wird.
Diese neuen Regelungen „limitieren die Möglichkeiten, innovative Produkte und Funktionen für die Nutzer in Europa anzubieten“, so Apple bei Gruber. Es gibt auch ein aktuelles Beispiel bei iOS 18, denn während die Apple Intelligence zu wichtig war und bei uns startete, so fehlt das Spiegeln des iPhones auf Macs bis heute.
Mit der Ankündigung von iOS 19 in einer Woche wäre es also denkbar, dass nicht alle gezeigten Funktionen für die EU bestätigt werden. Wobei es in diesem Jahr in erster Linie ein frisches Design gibt, viele Funktionen sind eher nicht mit dabei.
Doch es bleibt ein Streitthema zwischen Apple und der EU.
Ich stehe bei diesem Thema in der Mitte. Auf der einen Seite habe ich als Nutzer einige Vorteile von einer Öffnung eines geschlossenen Ökosystems (Konkurrenz ist immer gut), auf der anderen Seite gehen die Vorgaben der EU doch etwas weit.
Die innovativen Produkte verhindern sie zwar nicht, es ist die Entscheidung von Apple, diese Neuerungen nicht zu uns zu bringen und anzupassen, aber ich kann Apple verstehen, das geschlossene Ökosystem ist das Geschäftsmodell und das ist bedroht. Es geht also nicht um Sicherheit und Datenschutz, es geht um viel Geld.
Doch das ist im Kapitalismus natürlich ein sehr valides Argument.
Apple: Statement zur EU
Wir bei Apple entwickeln unsere Technologien so, dass sie nahtlos zusammenarbeiten, damit sie die einzigartige Erfahrung bieten können, die unsere Nutzer lieben und von unseren Produkten erwarten. Die Interoperabilitätsanforderungen der EU bedrohen diese Grundlage und schaffen ein Verfahren, das unangemessen und kostspielig ist und Innovationen hemmt. Außerdem werden diese Anforderungen datenhungrige Unternehmen mit sensiblen Informationen versorgen, was massive Datenschutz- und Sicherheitsrisiken für unsere EU-Nutzer mit sich bringt. Unternehmen haben bereits die sensibelsten Daten unserer Nutzer angefordert – vom Inhalt ihrer Benachrichtigungen bis hin zu einer vollständigen Historie aller gespeicherten WiFi-Netzwerke auf ihrem Gerät – und damit die Möglichkeit, auf persönliche Informationen zuzugreifen, die nicht einmal Apple einsehen kann. Letztendlich werden diese äußerst mangelhaften Vorschriften, die sich nur gegen Apple und kein anderes Unternehmen richten, unsere Möglichkeiten, innovative Produkte und Funktionen nach Europa zu liefern, stark einschränken und zu einer schlechteren Benutzererfahrung für unsere europäischen Kunden führen. Wir legen in ihrem Namen Einspruch gegen diese Entscheidungen ein, um die hohe Qualität zu erhalten, die unsere europäischen Kunden erwarten.
Ich kann Apple in dieser Hinsicht sehr gut verstehen. Hinter diesen Lösungen stecken meist hunderte Mitarbeiter, in die viel Zeit und Geld investiert wird. Und dann kommt eine Behörde, die kaum technisches Verständnis hat, und meint, man müsse das auch für andere Unternehmen zugänglich machen. Warum sollte ich als Unternehmen dann noch in neue Innovationen investieren?
„das geschlossene Ökosystem ist das Geschäftsmodell“
Wenn sie dieses Geschäftsmodell haben wollen, dann dürfen sie eben keine so hohe Marktdurchdringung erreichen und dann Konkurrenz auf der eigenen Plattform benachteiligen.
Die Gründe von Apple sind praktisch alle vorgeschoben, Apple geht es darum Konkurrenz auszuschalten und Gewinne zu maximieren. Letzteres dürfen sie machen, ersteres nur in Grenzen.
Viele EU Entscheidungen sind durchaus fragwürdig.
Im dem konkreten Fall sehr ich Apple sich allerdings ein wenig zu sehr in der Opferrolle suhlen.
Großkonzerne schränken Innovation ein, indem man die jungen innovativen Unternehmen aufkauft, wenn die einem zu gefährlich werden. Bei diesem Thema würde Apple es sicherlich nicht so sehen.
Ich denke, man kann Apples Sicht auch so zusammenfassen: „Mimimi“. Es ist schon extrem weit hergeholt, dass die Innovation dadurch eingeschränkt würde, dass sie andere Entwickler nicht mehr so drastisch einschränken dürfen. Im Gegenteil erzeugt genau das potenziell neue Innovation – die dann eben nicht zwangsläufig von Apple kommen muss. Und sind wir ehrlich: Innovationskraft war in den letzten Jahren auch nicht Apples größte Stärke. Die EU mag da ein willkommener Sündenbock sein, aber in dem Punkt ist Apple – so sehr ich sie für ihre Produkte auch schätze – sehr durchschaubar. Das ist schlicht und ergreifend Politik, was sie machen.