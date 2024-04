Apple erlaubt Game Boy-Emulator auf dem iPhone und entfernt diesen direkt

Apple hat vor ein paar Tagen angekündigt, dass man Emulatoren für Retro-Spiele im App Store erlauben wird, da diese bald in den Alternativen für den Store zu finden sein werden und man in Zukunft keine Nutzer an diese verlieren möchte.

Am Wochenende tauchte dann auch direkt der erste Game Boy-Emulator namens iGBA auf und viele Nutzer freuten sich und entschieden sich für einen Download auf dem iPhone. Doch zum Start in die neue Woche ist der Emulator wieder weg.

Der Grund ist bisher noch unklar, Apple hat sich also nicht dazu geäußert. Hat man eine Nachricht von Nintendo erhalten, die gar keine Fans von Emulatoren sind? Wir wissen es im Moment noch nicht, ich rechne auch mit keinem Statement von Apple selbst. Mal schauen, wie sich das jetzt mit den Emulatoren im App Store entwickelt.

Nachtrag: Es hat nichts mit Nintendo zu tun, es geht darum, dass es wohl einfach nur eine Kopie von „GBA4iOS“ ist. Der Entwickler des Originals hat sich bei Apple gemeldet und die haben die App entfernt. Dieser hat mit Delta übrigens auch einen eigenen Emulator, der neu ist und den man dann im neuen AltStore beziehen kann.

Heißt: Apple hat eine dreiste Kopie von einem Emulator zugelassen, dessen Original in einem neuen Store für iOS zu finden sein wird. Man merkt, dass Apple das mit den Alternativen gar nicht gefällt. Wenn man aber damit wirbt, dass der App Store die sichere Alternative ist, dann muss das Team dahinter auch deutlich besser sein.

