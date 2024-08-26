Apple Event ist offiziell: Das erwartet euch am 9. September

Das Apple iPhone ist das wichtigste Produkt der Marke und daher ist das Apple Event im September das wichtigste Event des Jahres. Heute hat Apple die Medien eingeladen und das Datum genannt, die Keynote findet am 9. September statt.

Es hat sich zwar der 10. angedeutet, aber es ist überraschend ein Montag. Doch mit welchen Ankündigungen ist in diesem Jahr zu rechnen? Ich habe hier nochmal kurz die Gerüchte der letzten Monate in einer kleinen Zusammenfassung für euch.

Apple Event 2024: Das erwartet euch

Apple iPhone 16 (Plus)

Hier tut sich vermutlich gar nicht so viel, denn wir bekommen wieder ein iPhone mit 6,1 und eins mit 6,7 Zoll und das Design bleibt sehr ähnlich. Nur die Kamera erhält eine neue Anordnung, damit man damit ebenfalls Spatial Videos aufnehmen kann.

Ein neuer Chip für die Apple Intelligence und hier und da ein paar neue Details, das war es eigentlich auch schon. Das normale iPhone dürfte als iPhone 17 bleiben, das große iPhone wird dann vermutlich von einem iPhone 17 „Air“ ab 2025 ersetzt.

Apple iPhone 16 Pro (Max)

Hier steht eine größere Änderung an, denn wir bekommen zwar das gleiche Design, aber mit zwei neuen Größen. Es gibt jetzt ca. 6,3 Zoll und ca. 6,9 Zoll. Apple hält an Titan fest und dann gibt es natürlich die üblichen Optimierungen unter der Haube.

Ein Highlight ist in diesem Jahr die Tetraprisma-Kamera für das kleine Pro-Modell, jedenfalls dürfte das mein Highlight sein. Doch da ich 6,1 Zoll ziemlich perfekt im Alltag finde, hoffe ich auch, dass die neue Größe noch angenehm zu halten ist.

Apple Watch Series 10

Da haben viele mit einer großen Neuauflage zum 10. Jubiläum gerechnet, aber es wird wohl das gleiche Design wie in den letzten Jahren geben. Dafür fällt die 41 mm-Version weg und 45 mm und 49 mm werden ab sofort die Basis bei Apple sein.

Es wird wohl kein großes Upgrade für die Apple Watch, vielleicht kommt das auch erst 2025 zum „echten“ Jubiläum (Marktstart). Eine neue Apple Watch SE ist auch geplant, diese könnte wieder 41 mm beinhalten und soll erstmals aus Plastik sein.

Apple Watch Ultra 3

Das Design der Apple Watch Ultra 3 bleibt erhalten, es gibt eine Größe aus Titan und sicher ein paar Neuerungen unter der Haube, die auch die Apple Watch Series 10 bekommt. Sehen wir auch da ein großes Upgrade mit der Apple Watch Ultra 4?

Doch es gibt ein Gerücht, auf das ich gespannt bin, denn die dunkle Version war schon für die Ultra 2 geplant (sah man bei der FCC), jetzt soll sie mit der Ultra 3 im Herbst kommen. Das alleine dürfte die Nachfrage sicher ausreichend ankurbeln.

Apple AirPods 4

Der Kopfhörer-Bestseller wird neu aufgelegt und Apple plant zwei Versionen, eine mit und eine ohne ANC. Silikonaufsätze gibt es wohl nicht, das bleibt exklusiv für die Apple AirPods Pro, bei denen 2025 aber erst eine neue Generation ansteht.

Wieso zwei Versionen? Apple möchte wohl die uralten AirPods 2 (2019) und die AirPods 3 (2021) zeitgleich aus dem Portfolio nehmen und daher gibt es die vierte Generation in zwei Versionen, damit man preislich zwei Bereiche abdecken kann.

Sonstiges

Apple dürfte uns wie immer ein Datum für iOS 18 und Co. nennen, derzeit ist am 16. September mit der finalen Version zu rechnen. Vielleicht spricht man auch über die Apple Intelligence und exklusive Funktionen, die nur die 16er-Reihe bekommt.

Mit dem Apple iPhone SE 4, einer günstigen Apple Vision, einem neuen Apple TV, neuen HomePods oder dem neuen iPad und iPad mini ist nicht zu rechnen, wie mit den M4-Macs. Das kommt später, vielleicht auf einem eigenen Event im Oktober.