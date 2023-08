Apple hat wohl Datum für das neue iPhone festgelegt

Apple hat die Massenproduktion für das neue iPhone anlaufen lassen und glaubt man 9TO5Mac, dann steht das Datum für das große Event bereits: 13. September.

Das kommt nicht überraschend, denn Apple wählt meistens die Mitte der Woche aus und meistens die erste oder zweite Woche im September. Es kann aber auch mal die erste Woche und ein Donnerstag sein, etwas flexibel ist Apple also schon.

Sollte das stimmen, und wir erwähnen das hier nur, weil die Quelle gut und sehr zuverlässig ist, dann dürfte der Vorverkauf am 15. September starten und am 22. September ist offizieller Marktstart. Was ist für das Apple Event geplant?

Apple Event: Was werden wir sehen?

Wir rechnen mit neuen iPhones, darunter ein iPhone 15, ein iPhone 15 Plus, ein iPhone 15 Pro und ein iPhone 15 Pro Max (oder iPhone 15 Ultra). Dazu gibt es eine Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 (Series 2?). Mehr wird es wohl nicht zu sehen geben, denn es deutet sich noch ein Apple Event für Oktober an.

Neue AirPods, ein neuer Apple TV, Dinge, die gerne auch mal im September und nicht im Oktober gezeigt werden, stehen nicht in diesem Jahr an. Der Fokus liegt also vermutlich voll und ganz auf dem neuen iPhone und der neuen Apple Watch.

Apple iPhone 15: Nachfrage könnte geringer als beim iPhone 14 sein Ming-Chi Kuo gilt als gute Quelle, wenn es um Apple geht, vor allem, wenn es um die Zulieferer von Apple geht. Und er rechnet damit, dass diese im zweiten Halbjahr […]3. August 2023 JETZT LESEN →

-->