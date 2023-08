Apple hat wohl ein Datum für das neue iPhone

Wir haben letzte Woche erfahren, dass Apple ein Apple Event am 13. September plant und somit eine Woche später als letztes Jahr mit der Keynote ist. Das hat auch Mark Gurman von Bloomberg gehört, es wird der 12. oder 13. September sein.

Die Vorbestellungen sollen nämlich tatsächlich am 15. September starten, so die zuverlässige Apple-Quelle, und Marktstart ist dann am 22. September. Apple wird wohl vor Ort die iPhone 15-Reihe und eine neue Apple Watch (Ultra) präsentieren.

Mit weiteren Produkten ist in diesem Jahr nicht zu rechnen, womöglich gibt es aber noch neues Zubehör und alles, was noch mit Lightning unterwegs ist, wird auf USB C umgestellt, wie die Cases der AirPods. Apple geht nämlich beim iPhone erstmals den Schritt zu USB C und da werden die anderen Produkte sicher angepasst.

