Apple: „Tim Cook kümmert sich um nichts anderes“

Seit Jahren träumt Tim Cook von einer großen AR-Zukunft. Ich weiß gar nicht, seit wann sich der Chef von Apple offen zu einer großen AR-Zukunft bekennt, aber bei uns tauchte das Thema sogar schon 2017 auf. Geliefert hat Apple bisher aber nicht.

Die Apple Vision Pro ist eher ein VR-Headset mit AR-Elementen, man steckt also in der virtuellen Realität (VR) und nicht in der erweiterten Realität (AR). Doch eine AR-Brille ist die große Vision von Tim Cook und er „kümmert sich um nichts anderes“.

Interne Quellen bei Apple berichten laut Mark Gurman, dass es „das Einzige ist, womit er sich wirklich beschäftigt, wenn es um die Produktentwicklung geht“. Tim Cook möchte eine „echte AR-Brille“, auch wenn diese noch viele Jahre entfernt ist.

-->