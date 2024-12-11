Apple hat wohl keine „extremen“ Pläne mehr

Apple baute das M-Lineup der Mac-Chips in den letzten Jahren immer weiter aus, mittlerweile haben wir einen Apple M4, einen Apple M4 Pro, einen Apple M4 Max und der Apple M4 Ultra dürfte 2025 kommen. Doch das wird die Spitze bleiben.

Glaubt man The Information, dann arbeitete Apple wieder ein einer Steigerung, einem Apple M4 Extreme, aber die Pläne wurden eingestellt. Mit dem M2-Lineup war schon ein Apple M2 Extreme geplant, der für den Apple Mac Pro gedacht war.