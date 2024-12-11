Computer und Co.

Apple hat wohl keine „extremen“ Pläne mehr

Autor-Bild
Von
|
Apple Event September 2021 Header

Apple baute das M-Lineup der Mac-Chips in den letzten Jahren immer weiter aus, mittlerweile haben wir einen Apple M4, einen Apple M4 Pro, einen Apple M4 Max und der Apple M4 Ultra dürfte 2025 kommen. Doch das wird die Spitze bleiben.

Glaubt man The Information, dann arbeitete Apple wieder ein einer Steigerung, einem Apple M4 Extreme, aber die Pläne wurden eingestellt. Mit dem M2-Lineup war schon ein Apple M2 Extreme geplant, der für den Apple Mac Pro gedacht war.

Apple Ios 18 Dark Header

Apple iOS 18.2: Das große iPhone-Update ist da

Eigentlich. hätte es wohl schon am Montag kommen sollen, doch iOS 18.2 machte auf den letzten Metern noch Probleme. Apple…

11. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Computer und Co. / Apple hat wohl keine „extremen“ Pläne mehr
Weitere Neuigkeiten
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket: Kritik an drohender Preiserhöhung
in Mobilität
Assassins Creed Black Flag Header
Assassin’s Creed: Remake für Black Flag soll Anfang 2026 kommen
in Gaming
Ford Deutschland: Die Probleme sind zurück auf dem Tisch
in Mobilität
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 (Pro): Großes Update auf Version 12 hat ein Datum
in Firmware und OS
Apple Sports startet in Deutschland
in Dienste
PlayStation-Event für nächste Woche geplant
in Gaming
Volkswagen gibt neues Elektroauto als reine Studie in Auftrag
in Mobilität
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden startet neuen 25-GB-Tarif im Telekom-Netz
in Tarife
Visa
Visa startet neue Cashback-Aktion für Onlinezahlungen
in Fintech
Renault 4 Header
Renault Megane soll ab 2026 neue Wege gehen
in Mobilität