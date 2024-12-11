Firmware und OS

Apple iOS 18.2: Das große iPhone-Update ist da

Von
5 Kommentare
Eigentlich. hätte es wohl schon am Montag kommen sollen, doch iOS 18.2 machte auf den letzten Metern noch Probleme. Apple besserte daher nach und scheint mit dem Update zufrieden zu sein, denn es wird ab sofort für iPhone-Nutzer verteilt.

Mit iOS 18.2 gibt es in den USA viele neue Funktionen für die Apple Intelligence, sie ist damit noch nicht abgeschlossen, aber fast. Bei uns wird es allerdings noch ein paar Monate dauern, denn in Deutschland kommt die KI erst mit iOS 18.4 im April.

Doch iOS 18.2 hat noch mehr zu bieten, wie eine neue Mail-App, die schon für iOS 18 geplant war, und man kann den Standort des AirTags teilen. Und es gibt auch wieder eine spannende Neuerung für die EU, die alternativen Browser-Engines.

Anmerkung: Laut Apple ist das Update „ab sofort“ verfügbar, wir können es bisher aber noch nicht sehen. Sobald es uns angezeigt wird, kommt hier der Changelog.

PS: Normalerweise kommen Updates bei Apple gegen 18 oder 19 Uhr, aber iOS 18.1 kam auch mit einer Mitteilung und schon um 16 Uhr, das wäre also auch möglich.

  1. Guido ☀️
    sagt am

    Ist übrigens da.

    1. P45 💎
      sagt am zu Guido ⇡

      Ja, bei mir jetzt auch. Nach dem Update wird man (EU-Kommisar sei Dank) gefragt, welchen Standardbrowser man nutzen möchte. Ich weiß jetzt schon, dass meine Telefonleitung morgen glüht… „was muss ich denn da jetzt machen?“…

  2. P45 💎
    sagt am

    Bei mir is‘ nix. Hätte mich auch gewundert, weil Apple die Updates fast immer gegen 19:00 MEZ veröffentlicht.

    1. Carlo 🔅
      sagt am zu P45 ⇡

      Was ist den daran so lebenswichtig, dass man ein Update kaum abwarten kann 😁

      1. P45 💎
        sagt am zu Carlo ⇡

        Hä? Ich habe doch lediglich angemerkt, dass bei Apple üblicherweise Updates ab 19:00 veröffentlicht werden. Wo hab ich auch nur andeutungsweise gesagt, dass ich das Update nicht abwarten kann?

