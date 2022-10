Apple stattet HomePods mit Matter aus

Mit iOS 16.1 gibt es beim iPhone den Support für Matter, einen neuen Smart Home Standard. Doch Apple verteilt seit gestern weitere Updates und auch bei den zwei HomePods steht Version 16.1 auf dem Plan. Diese bringt ebenfalls Matter mit.

Das Update steht für den HomePod Mini und den alten HomePod bereit, wobei der alte HomePod nicht mehr verkauft wird. Apple hat also nur noch einen Speaker im Portfolio, wobei kommendes Jahr eine neue HomePod-Offensive kommen könnte.

Anfang des Monats wurde Version 1.0 von Matter bestätigt und jetzt geht es so langsam los, der Standard kommt in Form von neuen Produkten und Updates für die alten Produkte an. Der HomePod Mini ist aktuell übrigens noch im Angebot.

Software version 16.1 adds support for Matter, the new smart home connectivity standard that enables a wide variety of smart home accessories to work together across ecosystems. This update also includes performance and stability improvements.