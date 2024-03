Apple iOS 17.4 kommt: Das steckt im großen Update für das iPhone

Apple wird diese Woche iOS 17.4 veröffentlichen und wir dürften parallel dazu auch iPadOS 17.4, tvOS 17.4 und watchOS 10.4 sehen. Das iPhone-Update muss bis zum 6. März kommen, es gibt also nur zwei Optionen für Apple: Montag oder Dienstag.

Datum für Apple iOS 17.4

Ich würde heute damit rechnen, also am 4. März, am Montag. Warum? Weil Apple die letzten Punkt-Updates auch an einem Montag veröffentlicht hat und wir diese Woche wohl neue Produkte von Apple sehen, da will man das Update „abhaken“.

Den Changelog für iOS 17.4 findet ihr weiter unten, da sind aber nicht alle (für uns relevanten) Änderungen zu finden. Die Alternativen für den App Store erwähnt man hier zum Beispiel nicht und die offene NFC-Schnittstelle wird auch verschwiegen.

Mit dem Update wird auch Cloud-Gaming im App Store erlaubt sein, es gibt eine neue CarPlay-Funktion und Apple ist bei den Web-Apps zurückgerudert (da gab es wohl Druck von der EU), denn diese werden doch nicht mit iOS 17.4 gestrichen.

Es ist eines der größten iOS-Updates der letzten Monate, vor allem in der EU ist das schon fast ein Major-Update mit gravierenden Änderungen. Ich bin wirklich auf die neue Version gespannt und ob das einen großen Einfluss für Nutzer haben wird.

Apple iOS 17.4 Changelog

Emoji

Neue Pilz-, Phönix-, Limetten-, Kettenbruch- und Kopfschüttel-Emoji sind jetzt in der Emoji-Tastatur verfügbar

18 Personen- und Körper-Emoji bieten die Möglichkeit, sie in beide Richtungen zu drehen

Apple Podcasts

Mit Transkripten können Sie eine Episode mit Text verfolgen, der synchron mit dem Audio in Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch hervorgehoben wird

Der Episodentext kann vollständig gelesen, nach einem Wort oder einem Satz gesucht, angetippt werden, um ab einem bestimmten Punkt abzuspielen, und mit Bedienungshilfen wie Textgröße, Kontrast erhöhen und VoiceOver verwendet werden.

Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

Mit der Musikerkennung können Sie identifizierte Songs zu Ihren Apple Music Wiedergabelisten und Ihrer Bibliothek sowie zu Apple Music Classical hinzufügen.

Siri verfügt über eine neue Option zur Ansage von Nachrichten, die Sie erhalten, in jeder unterstützten Sprache

Der Schutz vor gestohlenen Geräten unterstützt die Option für erhöhte Sicherheit an allen Standorten

Der Batteriezustand in den Einstellungen zeigt die Anzahl der Batteriezyklen, das Herstellungsdatum und die erste Verwendung auf dem iPhone 15 und iPhone 15 Pro an

Die Anrufidentifizierung zeigt den von Apple verifizierten Firmennamen, das Logo und den Namen der Abteilung an, sofern verfügbar.

Business Updates in Messages for Business bieten vertrauenswürdige Informationen zum Bestellstatus, zu Flugbenachrichtigungen, Betrugswarnungen oder anderen Transaktionen, für die Sie sich entschieden haben

Virtuelle Apple Cash Kartennummern ermöglichen es Ihnen, bei Händlern, die Apple Pay noch nicht akzeptieren, mit Apple Cash zu bezahlen, indem Sie Ihre Nummer in Wallet eingeben oder Safari AutoFill verwenden

Behebt ein Problem, bei dem Kontaktbilder in Find My leer sind

Behebt ein Problem bei Dual-SIM-Benutzern, bei dem die Telefonnummer von der primären zur sekundären SIM-Karte wechselt und für eine Gruppe sichtbar ist, der sie Nachrichten gesendet haben

