Apple iOS 17 angekündigt

Apple hat iOS 17 angekündigt, ein Update, das unter anderem den Austausch über das Telefon, FaceTime und Nachrichten verbessern soll.

Zu den neuen Funktionen gehören unter anderem personalisierte Kontaktposter in der Telefon-App, Live Voicemail mit Transkriptionen in Echtzeit und verbesserte Anruffilter gegen Spam. FaceTime unterstützt nun auch Audio- und Videonachrichten sowie Reaktionen. Die Nachrichten-App erhält neue Emoji-Sticker und Suchfilter, außerdem können Audionachrichten automatisch transkribiert werden.

AirDrop erleichtert das Teilen mit neuen Funktionen wie NameDrop. Die Autokorrektur und die Diktierfunktion werden intelligenter und die Standby-Funktion zeigt Informationen auf einen Blick, während das iPhone geladen wird. Die neue Tagebuch-App ermöglicht das Schreiben von Tagebucheinträgen und bietet personalisierte Vorschläge.

Zu den weiteren Neuerungen in iOS 17 gehören Verbesserungen im Safari Browser, die Freigabe von Passwörtern für Kontakte, neue Funktionen für die psychische Gesundheit in der Health App, Offline-Karten in der Karten App, AirTag Sharing und neue Funktionen in Apple Music, AirPlay, AirPods und der Home App.

Alle Details findet ihr hier in der Pressemeldung oder (in Kürze) hier auf der Vorschau-Seite bei Apple.

Die Beta-Version von iOS 17 für Entwickler ist für Mitglieder des Apple Developer Programms ab heute verfügbar. Eine öffentliche Beta-Version ist nächsten Monat unter verfügbar. Neue Softwarefeatures sind ab Herbst über ein kostenloses Softwareupdate für iPhone Xs und neuer verfügbar.

