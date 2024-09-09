Apple iOS 18.2 kommt im Dezember mit zwei neuen Funktionen

Firmware und OS

Apple wird uns heute sicher das Datum für iOS 18 nennen, wir gehen davon aus, dass es am 20. September verteilt wird. Die Apple Intelligence fehlt jedoch, diese kommt erst mit iOS 18.1 als Beta. Und auch nicht mit allen Funktionen zum Start.

Zwei neue Funktionen hat Apple wohl schon auf iOS 18.2 verschoben, so Mark Gurman in seinem Newsletter für Bloomberg. Eines davon sind die „Genmoji“, bei der man ein ganz neues und eigenes Emoji via Textbeschreibung erstellen kann.

Apple Intelligence Ios 18 Genmoji

Die andere Funktion nennt sich „Image Playground“, bei der man basierend auf „Beschreibungen, Ideen oder Personen aus der Fotomediathek“ ganz neue Bilder erstellen kann. Beide Funktionen gibt es bisher auch noch nicht in der Testphase.

Bei der zweiten Funktion gibt es übrigens auch eine „Image Playground App“ für iOS 18, so Apple, dort kann man „mit verschiedenen Konzepten experimentieren“. Apple plant iOS 18.2 laut Quelle derzeit für Dezember ein, mehr wissen wir nicht.

Apple Intelligence Ios 18 Image Playground App

Bisher ist übrigens weiterhin unklar, ob wir die Apple Intelligence in diesem Jahr in der EU sehen werden, aber ohne diese würde Apple ein großer Fokus der neuen iPhone 16-Reihe fehlen, ich gehe also davon aus. Aber fertig ist diese noch nicht.

Es steht im Raum, dass die finale Version der Apple Intelligence erst 2025 mit iOS 18.4 kommt. Apple wird also sicher nach und nach die Funktionen nachreichen und als Beta in iOS testen, wirklich spannend wird das dann jedoch erst nächstes Jahr.

  1. Axel 🍀
    sagt am

    Ich denke eher Anfang nächster Woche, wenn die iPhones am 20. kommen, war das Update schon immer früher da.

    Antworten

