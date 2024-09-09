Apple Watch Ultra 3 kommt nicht, aber es gibt eine Überraschung

Apple hat zwar eine Apple Watch Series 10 für heute geplant und dürfte auch eine Apple Watch SE 3 vorstellen, aber laut Mark Gurman wurde die Apple Watch Ultra 3 gestrichen. Die Apple Watch Ultra 2 bleibt nach dem Event weiter im Portfolio.

Apple Watch Ultra 2: Dunkle Version kommt

Statt einer neuen Generation soll es eine dunkle Version der Apple Watch Ultra 2 in diesem Jahr geben, diese war schon für letztes Jahr geplant, wie die FCC in den USA zeigte. Außerdem machte später ein Band mit dunklen Elementen die Runde.

Der Schritt zu zwei Farben wundert mich nicht, was mich aber wirklich überrascht, ist der Verzicht auf die neue Technik der Apple Watch Series 10. Es gibt hier einen neuen Sensor mit neuen Funktionen und auch einen neuen Chip unter der Haube.

Eine dunkle Apple Watch Ultra steht zwar ganz oben auf meiner Wunschliste, aber eigentlich mit der neuen Technik. Apple wird die neue Apple Watch heute um 19 Uhr deutscher Zeit vorstellen und ihr könnt das Event wie immer live verfolgen:

Video: Apple Watch wird 10 Jahre alt