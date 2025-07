Apple iOS 18.2 kommt mit spannender Neuerung für Browser

Die EU hat mit dem Digital Markets Act für einige Änderungen bei Apple und iOS gesorgt. Einige davon kann man kritisch sehen, andere als überflüssig, aber es gibt auch einige, die einen echten Mehrwert für die iOS-Nutzer mitbringen könnten.

Mit iOS 18.2 kommen nicht nur die Alternativen für Apple Pay, was bereits bekannt war, man erlaubt damit auch andere Browser-Engines. Bisher mussten Google und Co. auf WebKit von Apple setzen, im Kern war es also eine Variation von Safari.

Ab iOS 18.2 werden (aber nur in der EU) auch „echte“ Browser-Alternativen für iOS möglich. Theoretisch könnten wir also noch in diesem Jahr, das große Update soll im Dezember kommen, neue Browser sehen. Aktuell befindet sich iOS 18.2 in der Beta. Und diese Änderung gilt übrigens nicht nur für iOS, sondern auch für iPadOS.

