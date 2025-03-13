Apple iOS 18.4 kommt: Diese neue Funktion wird viele freuen

Apple arbeitet derzeit an iOS 18.4 und der Fokus liegt auf der Apple Intelligence. Es ist allerdings auch mal wieder ein Update, welches eine exklusive Funktion für die EU mitbringt. Man kann mit iOS 18.4 neue Standard-Apps beim iPhone festlegen.

Neben einem Standard für eine Übersetzen-App, was jetzt vielleicht nicht alle aktiv im Alltag nutzen, kann man auch eine Navigations-App festlegen. Das geht nach dem iOS-Update über „Einstellungen – Apps – Standard-Apps – Navigation“.

Ich mag zwar Apple Maps und nutze den Dienst hin und wieder, aber mein Standard ist und bleibt Google Maps, das wird nach dem Update mein Standard. Interessant ist übrigens, dass Apple global eine neue Standard-App zum Übersetzen erlaubt, kommt dann auch mit iOS 18.4, aber keine neue Standard-Navigation-App möchte.