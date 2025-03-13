Firmware und OS

Apple iOS 18.4 kommt: Diese neue Funktion wird viele freuen

Apple arbeitet derzeit an iOS 18.4 und der Fokus liegt auf der Apple Intelligence. Es ist allerdings auch mal wieder ein Update, welches eine exklusive Funktion für die EU mitbringt. Man kann mit iOS 18.4 neue Standard-Apps beim iPhone festlegen.

Neben einem Standard für eine Übersetzen-App, was jetzt vielleicht nicht alle aktiv im Alltag nutzen, kann man auch eine Navigations-App festlegen. Das geht nach dem iOS-Update über „Einstellungen – Apps – Standard-Apps – Navigation“.

Ich mag zwar Apple Maps und nutze den Dienst hin und wieder, aber mein Standard ist und bleibt Google Maps, das wird nach dem Update mein Standard. Interessant ist übrigens, dass Apple global eine neue Standard-App zum Übersetzen erlaubt, kommt dann auch mit iOS 18.4, aber keine neue Standard-Navigation-App möchte.

Apple in der Kritik: „Etwas ist faul im Staat Cupertino“

Apple kontrolliert die Medien und achtet sehr genau, wer zu Events kommt und wer Testgeräte erhält, damit die Reputation vor…

13. März 2025 | Jetzt lesen →

  1. Mario 👋
    sagt am

    Apple Karten ist da allerdings momentan die einzige Navi-App die auswählbar ist..

    Antworten
  2. Christof 👋
    sagt am

    Die Frage, die sich mir dabei stellt: wird die ausgewählte Standard-Naviapp dann auch wie Apple Maps im Sperrbildschirm angezeigt?
    Das wäre gerade bei den Pro-Modellen mit AOD recht praktisch.

    Antworten
    1. Stefan K. 💎
      sagt am zu Christof ⇡

      Ich wette eher nein, so viele Zugeständnisse traue ich Apple dann doch nicht zu, wenn u.a. selbst das Öffnen für Alternativen für Standard-Apps erst die EU auf den Plan rufen musste.

      Antworten
  3. GoogleMaps 👋
    sagt am

    Läuft dann Google Maps auch über Apple CarPlay, wenn als Standard ausgewählt?
    Das wäre natürlich interessant, ob es darauf auch eine Auswirkung hat.

    Antworten
    1. hans 👋
      sagt am zu GoogleMaps ⇡

      jetzt mach mal langsam das wären zu viele Neuerungen

      Antworten

