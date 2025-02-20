Firmware und OS

Apple iOS 18.4: Update kommt „Anfang April“ zu uns

Apple hat im Rahmen der gestrigen Ankündigung des iPhone 16e erneut bestätigt, dass wir die finale Version der Apple Intelligence im April sehen werden. Dann gibt es auch Deutsch als Sprache. Auf der Produktseite wird man noch etwas konkreter.

Wir werden iOS 18.4 schon „Anfang April“ als Update sehen, so Apple. Unklar ist im Moment noch, ob die bessere Version von Siri mit dabei ist, denn da steht seit ein paar Tagen im Raum, dass diese Neuerung wohl erst mit iOS 18.5 im Mai kommt.

Mal schauen, wann Apple die Beta von iOS 18.4 veröffentlicht, damit hätte ich die Woche gerechnet. Wobei wir erst Donnerstag haben, Apple könnte also noch heute oder morgen loslegen. Apple hat sich bisher noch nicht zur Beta-Phase geäußert.

